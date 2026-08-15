Los feriados y días no laborables suelen ser fechas esperadas por muchas personas porque permiten hacer una pausa en la rutina, descansar, pasar tiempo en familia, realizar actividades pendientes o incluso planificar una escapada. En este sentido, los trabajadores de una región del país se encuentran emocionados debido a que pronto disfrutarán de una jornada de descanso antes del próximo feriado nacional del 30 de agosto por Santa Rosa de Lima. Se trata del 28 de agosto, una fecha que no tiene alcance en todo el territorio peruano, puesto que guarda una importante relación con la historia de la región en cuestión y su reincorporación al Perú. Descubre qué región tendrá este día no laborable, quiénes podrán acceder al descanso y cómo se diferencia esta fecha de un feriado nacional.

¿QUÉ REGIÓN TENDRÁ UN DÍA NO LABORABLE ESTE 28 DE AGOSTO?

La región de Tacna tendrá el 28 de agosto como día cívico no laborable. La disposición alcanza a los trabajadores públicos del sector público que desempeñan funciones en esta jurisdicción. Por ello, entidades estatales no brindarán atención durante esa fecha prevista, de acuerdo con el alcance de la norma.

Para los trabajadores privados, la situación es diferente. El descanso no se aplica de manera automática, sino que puede establecerse mediante un acuerdo entre el empleado y su empleador. Por ello, trabajar en una empresa privada de Tacna no garantiza por sí solo el día libre.

¿POR QUÉ TACNA NO LABORA EL 28 DE AGOSTO?

La fecha tiene un significado histórico para el departamento. La Ley N.° 23849, aprobada en mayo de 1984, estableció cada 28 de agosto como día cívico no laborable en Tacna para recordar su reincorporación al territorio peruano.

La misma norma precisa que fuera de Tacna la fecha mantiene carácter cívico, pero es laborable. Esto significa que el 28 de agosto no constituye un día de descanso general para trabajadores de otras regiones del país, según explica La República.

Arco Parabólico. | Foto: Difusión

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: el feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

el feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: el día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

¿QUÉ FERIADOS NACIONALES LE RESTAN AL 2026?

Después del feriado de Santa Rosa de Lima, que será el domingo 30 de agosto, todavía quedan cinco fechas consideradas feriados nacionales durante 2026:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

La Navidad será el último feriado nacional del año que permitirá formar un fin de semana largo, al estar seguida por el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.

¿QUÉ SUCEDE SI SE TRABAJA DURANTE LOS FERIADOS?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

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