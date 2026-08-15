Una región del Perú tendrá un día no laborable este 28 de agosto: conoce cuál es | Foto: Andina
Una región del Perú tendrá un día no laborable este 28 de agosto: conoce cuál es | Foto: Andina
Por José Templo

Los feriados y días no laborables suelen ser fechas esperadas por muchas personas porque permiten hacer una pausa en la rutina, descansar, pasar tiempo en familia, realizar actividades pendientes o incluso planificar una escapada. En este sentido, los trabajadores de una región del país se encuentran emocionados debido a que pronto disfrutarán de una jornada de descanso antes del próximo feriado nacional del 30 de agosto por Santa Rosa de Lima. Se trata del 28 de agosto, una fecha que no tiene alcance en todo el territorio peruano, puesto que guarda una importante relación con la historia de la región en cuestión y su reincorporación al Perú. Descubre qué región tendrá este día no laborable, quiénes podrán acceder al descanso y cómo se diferencia esta fecha de un feriado nacional.

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