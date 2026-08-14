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El ocioso debate de los feriados

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Andina
    Foto: Andina

    El traslado de los feriados –primero a los viernes, luego a los lunes– es, en el mejor de los casos, una salida honrosa para el Gobierno, al ver que la idea original de eliminar unos cuantos iba a enfrentar resistencia. Pero lamentablemente se enreda pretendiendo justificar el traslado como una manera de minimizar la pérdida de productividad que todo feriado ocasiona y de impulsar la actividad económica incentivando el turismo. La verdad es que ni siquiera vale la pena discutirlo. Mucho ruido y pocas nueces.

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