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La nueva izquierda demócrata

“El auge de esta facción socialista dentro de los demócratas ya ha puesto en alerta al sector más centrista y tradicional”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    "Es justamente la tibieza de la oposición a Donald Trump y los republicanos la que está alentando que muchos votantes, sobre todo jóvenes, estén virando hacia la izquierda". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Es justamente la tibieza de la oposición a Donald Trump y los republicanos la que está alentando que muchos votantes, sobre todo jóvenes, estén virando hacia la izquierda". Ilustración: Giovanni Tazza

    Estados Unidos está en un año electoral. En noviembre serán las cruciales elecciones legislativas de medio término y, como sabemos, la política local es el corazón de cómo se maneja Washington hacia el exterior. Las acciones que emprenden los presidentes siempre tienen como objetivo retener el poder para su partido tanto en la Casa Blanca, en el Congreso, los parlamentos y gobernaturas estatales.

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