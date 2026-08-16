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El duro arranque del nuevo presidente de Colombia

“Hay que darle el beneficio de la duda a De la Espriella y condenar la actitud de su antecesor, quien ha desconocido la legitimidad del nuevo presidente y amenaza con incendiar el país”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos de Bogotá, el 12 de agosto de 2026. (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP)
    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos de Bogotá, el 12 de agosto de 2026. (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP)
    / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

    Tras el inicio de su gobierno el 7 de agosto, se ven algunos motivos de optimismo, pero también muchos para preocuparse.

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