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¿Qué hacer ante los incendios?

“Junto con los sismos, huaicos, aluviones e inundaciones, los incendios forestales se constituyen en una amenaza que se añade a la tarea no siempre bien atendida de la prevención y gestión de desastres en el país”.

    Fernando Bravo Alarcón
    Por

    Sociólogo de la PUCP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Incendios forestales en Cusco. (Foto: Andina)
    Incendios forestales en Cusco. (Foto: Andina)

    Un letal pájaro de fuego se cierne nuevamente sobre distintas regiones del país, dejando una voraz estela de bosques y pastizales carbonizados, fauna impactada y desplazada, personas fallecidas y medios de vida afectados. Como nunca, la frecuencia y extensión de los incendios forestales los convierten en recurrentes eventos calamitosos que agudizan nuestra vulnerabilidad, y se convierten en desastres frente a los cuales, una vez más, no disponemos de adecuadas capacidades de prevención ni de remediación. Sin olvidar, claro, un no muy decidido interés en atenderlos oportunamente si se toma en cuenta que los primeros focos de ignición se registraron desde fines de setiembre.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.