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Prevenir vale más que apagar

“Prevenir un incendio puede costar hasta 10 veces menos por hectárea que apagarlo”.

    Lizzeth Quispe
    Por

    Estudiante de Ingeniería Ambiental en la UPCH

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Municipalidad de Viraco)
    (Foto: Municipalidad de Viraco)

    ¿Por qué solo hablamos de incendios cuando ya hay víctimas? ¿Quién apaga el fuego antes de que llegue la ayuda? El 15 de octubre falleció en Cusco un comunero de 65 años que intentaba apagar un incendio. No solo mueren personas, pues el ganado, sustento de familias, también sufre el fuego. Al 10 de octubre, el Indeci registró 920 animales afectados y 88 muertos. Sin embargo, los incendios se combaten mejor antes de que empiecen.

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