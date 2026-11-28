La medida de días no laborables compensables respondió la visita del papa León XIV y buscó brindar facilidades a los trabajadores para asistir a los eventos programados durante su visita.

En el sector privado, acogerse a la medida requirió un acuerdo previo entre empleador y trabajadores, mientras que en el sector público la declaración de los días no laborables tiene carácter obligatorio.

Esta diferencia plantea una cuestión que trasciende el ámbito laboral. Si la finalidad es facilitar la participación de quienes desean asistir a las actividades programadas, ¿por qué extender obligatoriamente sus efectos a quienes no comparten esa motivación? Una facilidad para algunos no debería convertirse en una obligación para todos. El problema no radica en la disposición, sino en la manera en que se impone y en cómo se organiza su recuperación.

Obligar a un servidor a permanecer horas adicionales después de su jornada habitual implica exponerlo a las horas de mayor congestión vehicular, reducir su tiempo de descanso y afectar su vida personal y familiar.

A ello se suma la inseguridad jurídica en el ámbito administrativo. La medida establece que estos días son considerados hábiles para fines tributarios, pero no desarrolla expresamente su tratamiento para el cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos.

Las disposiciones de esta naturaleza deberían evaluar las consecuencias que generan en quienes deben cumplirlas. Facilitar la participación ciudadana no debería traducirse en imponer una suspensión de labores y sus respectivas consecuencias sin permitir que el trabajador opte por cumplir su jornada ordinaria. La excepcionalidad de una medida no la exime de respetar criterios de necesidad y proporcionalidad.