Crecí en Lima y, desde que tengo memoria, la política peruana parece resumirse en la salida de un presidente, pero pocas veces pensamos en lo que realmente ocurre entre una salida y otra.

El Perú no es un país donde la gente no vote. El voto es obligatorio y la participación superaba el 80 % antes de la pandemia. En las elecciones del 2026, el 74% del electorado participó en la primera vuelta y, en junio, la segunda vuelta se definió por 49.641 votos. La maquinaria electoral, en teoría, funciona, pero en ella hay un problema más profundo.

Votar no basta si faltan espacios para participar, organizarse o exigir respuestas.

Los partidos lo demuestran. En abril se inscribieron 36 fórmulas presidenciales y la más votada obtuvo el 17,2 % de los votos válidos. Fuerza Popular registró 52.978 afiliados frente a más de 27 millones de electores: menos del 0,2%. Los partidos parecen ser vehículos electorales descartables, no organizaciones para construir proyectos a largo plazo.

También hemos normalizado que los presidentes salgan del poder, pero esa capacidad está principalmente en manos del Congreso. En los últimos diez años, el Perú ha tenido nueve presidentes. Hemos pasado de una vacancia a otra, hasta el punto en que cambiar de presidente parece haberse convertido en parte de nuestra rutina política, como si la inestabilidad fuera algo normal.

La ciudadanía puede elegir a sus representantes, pero tiene pocas herramientas para exigirles responsabilidades una vez en el poder. Esto pasa cuando hay una ausencia de partidos y asociaciones, por lo que al final la protesta termina siendo una de las pocas formas de participación. Pero salir a la calle tiene un costo alto: la ONU registró 50 civiles muertos en las protestas de diciembre del 2022 a marzo del 2023. En octubre del 2025, Eduardo Ruiz murió tras recibir un disparo durante una movilización en Lima.

No creo que el principal problema del Perú sea cómo votamos. El problema es que la democracia comienza a deteriorarse después del día de las elecciones. Esa es la democracia que tenemos: una que funciona perfecto dos domingos cada cinco años, y que el resto del tiempo deja las opiniones en la calle.