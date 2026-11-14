Diez años para tener la razón

Doña Rosa prestó sus ahorros a un conocido y, cuando este dejó de pagarle, hizo lo que se supone que debe hacerse en un Estado de derecho: demandó. Lo que no sabía es que necesitaría casi una década para que un juez se la diera de forma definitiva. ¿Por qué un proceso civil en el Perú puede durar tanto? Muchas veces es el propio Código Procesal Civil el que les da las herramientas para demorar.

Empecemos por las notificaciones. Basta que una cédula no llegue al domicilio correcto para que el proceso quede detenido meses. Luego vienen las nulidades. Cada pedido de nulidad obliga a correr traslado, resolver y esperar a que se resuelva una apelación. Finalmente, está la casación. Pese a la reforma del 2022, muchos litigantes todavía la usan como una tercera instancia para prolongar un caso perdido. La buena noticia es que existe una salida. El Poder Judicial aplica la oralidad civil, un modelo que concentra esos actos en una audiencia preliminar de aproximadamente una hora, con el juez frente a las partes. Así se ha reducido en 44% la duración de los procesos y esta mejora fue impulsada por los jueces civiles, sin esperar una reforma del código.

Los jueces ya demostraron que la justicia civil puede ser más rápida. Ahora le toca al Congreso alcanzarlos. Hay que llevar la oralidad al texto del código, sancionar de verdad las nulidades dilatorias y terminar de convertir la casación en lo que siempre debió ser: un recurso excepcional.

Una sentencia que llega 10 años tarde rara vez repara lo que se perdió esperando.