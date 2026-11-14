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Diez años para tener la razón

“Los jueces ya demostraron que la justicia civil puede ser más rápida. Ahora le toca al Congreso alcanzarlos”.

    André Jarek Miranda Ugarte
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad de Lima

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza para El Comercio)
    (Ilustración: Giovanni Tazza para El Comercio)

    Doña Rosa prestó sus ahorros a un conocido y, cuando este dejó de pagarle, hizo lo que se supone que debe hacerse en un Estado de derecho: demandó. Lo que no sabía es que necesitaría casi una década para que un juez se la diera de forma definitiva. ¿Por qué un proceso civil en el Perú puede durar tanto? Muchas veces es el propio Código Procesal Civil el que les da las herramientas para demorar.

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