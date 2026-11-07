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Matemáticas para luchar contra la extorsión

“Los extorsionadores pueden ocultar sus identidades, pero no el patrón que dibuja su dinero”.

    Bruno Andre Herrera Criollo
    Por

    es estudiante de Ingeniería de la Información en la Universidad del Pacífico

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Entre agosto del 2025 y julio del 2026, el Ministerio Público registró 26.217 denuncias por extorsión, más de cinco veces las del 2021. Muchas describen un mismo esquema: bodegueros, transportistas y pequeños empresarios transfieren montos reducidos y periódicos a una misma cuenta. ¿Pueden las matemáticas encontrar ese patrón?

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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