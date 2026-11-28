La modernización de la infraestructura portuaria favorece la competitividad del comercio exterior, pero no garantiza por sí sola la eficiencia de toda la cadena. Según cifras de la Autoridad Portuaria Nacional, DP World Callao movilizó aproximadamente tres millones de TEU en el 2024 y alrededor de 3,3 millones en el 2025, un incremento de 8,1%. Asimismo, durante enero-julio del 2026, DP World habría movilizado cerca de 1,2 millones de TEU y APM Terminals 682.031; en comparación con el mismo período del 2025, el movimiento habría crecido 9,1%. Estas cifras reflejan dinamismo y una mayor capacidad portuaria.

Sin embargo, el crecimiento observado desde el exterior no permite conocer por completo lo que ocurre en el proceso interno de retiro de mercancías. La dificultad para los agentes de aduana no consiste únicamente en obtener una cita, sino en la cantidad y oportunidad de los turnos (slots) disponibles en terminales y determinados almacenes.

Un terminal puede ofrecer citas conforme a su programación, pero estas no necesariamente coinciden con la demanda ni con los plazos que requieren importadores, transportistas y operadores. La brecha entre el tiempo de espera para ingresar y el tiempo total de retiro puede generar costos adicionales, incluida la exposición al uso diario.

Por ello, considero que la modernización debe consolidarse mediante una plataforma interoperable que permita consultar en tiempo real los slots de terminales y almacenes, coordinar retiros entre los actores y anticipar congestiones. La competitividad no depende solo de puertos modernos, sino de una cadena integrada que responda a las necesidades reales del comercio exterior peruano.