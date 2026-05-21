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Resumen

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El Perú logró modernizar su infraestructura portuaria en las últimas dos décadas, pero ahora enfrenta un nuevo cuello de botella: la falta de integración logística, accesos viales y digitalización. Ese fue el principal mensaje que dejaron operadores portuarios, gremios empresariales y autoridades públicas durante el XXIII Foro Internacional de Puertos, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde coincidieron en que las inversiones privadas avanzaron más rápido que la capacidad del Estado para acompañar ese crecimiento con carreteras, gobernanza e interoperabilidad tecnológica.

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