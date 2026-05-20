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Resumen

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Tras dos años consecutivos de caída en la autoconstrucción, el mercado del cemento vuelve a mostrar una tendencia al alza. Así lo sostiene Carlos Alberto Choy, director gerente de Cementos Inka, en entrevista durante el Día1 Summit 2026, en la que también anotó que este segmento representa el 70% o más del consumo nacional de cemento. En ese contexto, la compañía proyecta cerrar el 2026 con un crecimiento cercano al 15% y superar el millón de toneladas despachadas.

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