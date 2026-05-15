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Resumen

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(Foto: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú)
(Foto: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú)
Por Christian Silva

La presencia y aporte de la minería en la economía peruana es indiscutible. Ello se refleja, por ejemplo, a nivel de exportaciones, donde concentró el 65% de los despachos. La primera etapa del ciclo minero es la exploración, donde se determinan las condiciones geológicas y económicas que puede tener un proyecto minero, explicó Patricia Vizcarra, gerente de Responsabilidad Social, Permisos y Propiedad Minera en BHP, en el XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (ProExplo 2026), organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).