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La entidad acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25% durante su sesión de mayo | Foto: Difusión
La entidad acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25% durante su sesión de mayo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25% durante su sesión de mayo, extendiendo este indicador por octavo mes consecutivo.

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