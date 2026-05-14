El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25% durante su sesión de mayo, extendiendo este indicador por octavo mes consecutivo.

La entidad monetaria explicó que la inflación mensual de abril se situó en 0,52%, mientras que la inflación sin alimentos y energía alcanzó el 0,87%. Este incremento respondió, principalmente, a las mayores tarifas en el transporte local y el precio de los combustibles, influenciados por la cotización internacional del petróleo.

Como resultado, la inflación interanual se elevó de 3,8% en marzo a 4,0% en abril, ubicándose momentáneamente por encima del rango meta. A pesar de este repunte, el BCRP proyecta que la inflación retornará al rango meta dentro del horizonte de proyección y se estabilizará alrededor del 2% hacia el año 2027.

Según el comunicado oficial, el organismo considera que “la mayor parte de la inflación está asociada a factores de oferta que se estiman temporales”, por lo que los efectos de estos choques deberían disiparse progresivamente.

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Expectativas y actividad económica

Respecto a las expectativas de inflación a doce meses, el Banco Central informó que estas subieron de 2,5% a 2,8% entre marzo y abril, aunque resaltó que se mantienen todavía dentro del rango meta.

En cuanto a la recuperación productiva, los indicadores adelantados de abril muestran un desempeño favorable. No obstante, si bien la mayoría de los índices de expectativas se encuentran en el tramo optimista, el BCR advirtió sobre un ligero deterioro en la confianza de los agentes económicos durante el último mes.

Riesgos internacionales

El panorama global continúa presentando desafíos significativos. El ente emisor señaló que el riesgo se mantiene elevado debido a la persistencia del conflicto en el Medio Oriente, factor que genera volatilidad en los mercados y mantiene alto el precio del crudo.

Sin embargo, precisó que las perspectivas de crecimiento mundial para 2026 siguen siendo positivas y que los términos de intercambio continúan siendo favorables para el país.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso de “adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta”, asegurando que el Directorio permanecerá atento a la evolución de la inflación subyacente y la actividad económica para realizar ajustes en la política monetaria si fuera necesario.

La próxima sesión para evaluar el programa monetario se realizará el 11 de junio de 2026.