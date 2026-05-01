Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por componentes, se registró un incremento en la tasa interanual del circulante de 18,8%. Foto: GEC.
Por componentes, se registró un incremento en la tasa interanual del circulante de 18,8%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en marzo de 2026, la liquidez del sector privado, que incluye circulante más depósitos, registró un crecimiento interanual de 15,7%, superior al 13,7% registrado en febrero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.