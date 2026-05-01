El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en marzo de 2026, la liquidez del sector privado, que incluye circulante más depósitos, registró un crecimiento interanual de 15,7%, superior al 13,7% registrado en febrero.

Este resultado estuvo explicado por el incremento de 17,4% de la liquidez en soles en marzo (14,9% de febrero), y por el aumento del 11,0% de la liquidez en dólares (10,5% en febrero).

En términos mensuales, se observó un incremento de la liquidez de 1,8% en marzo. Por monedas, la liquidez en soles se expandió 1,4%, mientras que la liquidez en dólares varió -0,1%.

Por componentes, se registró un incremento en la tasa interanual del circulante de 18,8% en febrero a 19,2% en marzo, con nula variación mensual.

Además, el BCR señaló que los depósitos del sector privado alcanzaron una tasa de crecimiento de 15,7% en marzo frente al mismo mes de 2025 (13,0% interanual en febrero), evidenciando preferencias por los depósitos a la vista y de ahorro (22,9% y 19,6% interanual, respectivamente). El aumento mensual de los depósitos fue de 1,5% en marzo.