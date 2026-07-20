El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en mayo de 2026 las exportaciones sumaron US$9.415 millones, nivel superior en 38,9% al registrado en el mismo mes de 2025, principalmente por el crecimiento en los precios, y en menor medida de los volúmenes.

El índice de precios de exportación estuvo impulsado por el incremento de las cotizaciones internacionales de los principales productos de exportación, especialmente cobre y oro, que provocaron un crecimiento del precio promedio de 31,2% interanual.

También contribuyeron los mayores precios del petróleo y gas natural, asociados al conflicto en Medio Oriente, así como el mayor precio de la harina de pescado y el plomo, debido este último al contenido de plata presente en sus embarques.

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Por su parte, el volumen exportado aumentó 5,9%, favorecido por los mayores embarques de oro, cobre refinado y hierro.

El BCR también detalló que en lo que va del año a mayo, las exportaciones alcanzaron un total de US$47.345 millones, lo que representa un aumento del 40,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se vio favorecido por los precios, que se acrecentaron en 35,4%.