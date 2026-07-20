El volumen exportado aumentó 5,9%, favorecido por los mayores embarques de oro, cobre refinado y hierro. (Imagen: Andina)
El volumen exportado aumentó 5,9%, favorecido por los mayores embarques de oro, cobre refinado y hierro. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en mayo de 2026 las exportaciones sumaron US$9.415 millones, nivel superior en 38,9% al registrado en el mismo mes de 2025, principalmente por el crecimiento en los precios, y en menor medida de los volúmenes.

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