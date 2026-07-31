El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en junio de 2026, la liquidez del sector privado, que incluye circulante más depósitos, registró un crecimiento interanual de 16,4%.

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Este crecimiento interanual estuvo influido por el incremento de 16,9% de la liquidez en soles en junio, ligeramente menor al 17,3% de mayo. También influyó el aumento del 14,9% de la liquidez en dólares de junio, superior al 12,9% de mayo.

En términos mensuales, se observó un aumento de la liquidez de 0,3% en junio. En moneda nacional tuvo una variación de -1,2% y en dólares lo hizo en 4,4%.

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Por componentes, el BCR señaló que se tuvo una tasa interanual del circulante de 17,9% en junio, con un incremento mensual de 0,3%.

Los depósitos del sector privado alcanzaron una tasa de crecimiento de 16,8% en junio frente al mismo mes de 2025 (16,2% interanual en mayo), evidenciando preferencias por los depósitos a la vista y de ahorro (27,5% y 17,3% interanual, respectivamente). La variación mensual de los depósitos fue de 0,3% en junio.