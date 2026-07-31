Por componentes, el BCR señaló que se tuvo una tasa interanual del circulante de 17,9% en junio, con un incremento mensual de 0,3%. Foto: GEC.
Por componentes, el BCR señaló que se tuvo una tasa interanual del circulante de 17,9% en junio, con un incremento mensual de 0,3%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en junio de 2026, la liquidez del sector privado, que incluye circulante más depósitos, registró un crecimiento interanual de 16,4%.

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