El portafolio prioriza proyectos en agua y saneamiento, transporte, salud, irrigación, energía, educación y logística. Foto: GEC.
El portafolio prioriza proyectos en agua y saneamiento, transporte, salud, irrigación, energía, educación y logística. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) consolidó durante la actual gestión un nuevo ciclo de promoción de inversiones mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), con una cartera de 86 proyectos y siete adendas valorizadas en alrededor de US$40.000 millones, orientada a cerrar brechas de infraestructura y fortalecer la competitividad del país.

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