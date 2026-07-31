La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) consolidó durante la actual gestión un nuevo ciclo de promoción de inversiones mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), con una cartera de 86 proyectos y siete adendas valorizadas en alrededor de US$40.000 millones, orientada a cerrar brechas de infraestructura y fortalecer la competitividad del país.

El anuncio fue dado por Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, quien destacó que, en los primeros siete meses de 2026, la entidad concretó la adjudicación de seis proyectos y dos adendas por más de US$2.455 millones, incluyendo iniciativas en saneamiento, transmisión eléctrica, aeropuertos y salud, como la remodelación e implementación de la Torre Trecca por US$1.200 millones, manteniendo el ritmo de ejecución previsto para el año.

“Los resultados alcanzados durante nuestra gestión demuestran que el Perú ha recuperado una dinámica importante en la promoción de inversiones mediante APP. Hemos pasado de una cartera a una agenda de ejecución, con proyectos que ya están llegando al mercado y que generan confianza entre los inversionistas”, resaltó.

En cuanto a la cartera de corto plazo contempla 29 proyectos por US$4.962 millones, además de siete adendas por US$7.195 millones. Mientras tanto, el portafolio de mediano plazo incorpora 39 proyectos por US$20.852 millones en favor de 18 regiones del país. Y en el largo plazo 18 proyectos por US$7.796 millones, configurando una agenda de inversiones en claro beneficio del país por más de US$40.000 millones para el período 2026-2028.

“Hoy Proinversión cuenta con un portafolio cercano a los US$40.000 millones que permitirá asegurar inversiones sostenidas durante los próximos años. Nuestro objetivo es que los proyectos avancen bajo el esquema APP 5.0 con mayor predictibilidad, transparencia y rapidez para traducirse en mejores servicios públicos”, añadió el titular de la Agencia.

El portafolio prioriza proyectos en agua y saneamiento, transporte, salud, irrigación, energía, educación y logística, sectores considerados estratégicos para elevar la productividad y atraer inversión privada de largo plazo. Asimismo, incorpora iniciativas que beneficiarán a millones de peruanos mediante la ampliación de servicios públicos y el desarrollo de corredores logísticos nacionales.

La estrategia también busca consolidar seis ejes logísticos que articulan puertos, carreteras y vías fluviales para mejorar la conectividad del país y potenciar el comercio exterior. “Nuestra prioridad es encaminar una cartera madura, técnicamente sólida y con reglas claras para que las inversiones continúen ejecutándose en beneficio de todos los peruanos”, concluyó Del Carpio.