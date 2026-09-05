Petro-Perú está a punto de recibir sus primeros US$475 millones de financiamiento privado, como parte de una operación que podría alcanzar hasta US$2.000 millones. El desembolso está previsto para el martes 8 de setiembre y constituye el primer tramo de la estrategia planteada para fortalecer las finanzas de la petrolera estatal.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló a RPP Noticias, que los documentos de la operación se encuentran en su etapa final y serán formalizados esta semana ante notario. Una vez completado este proceso, los recursos serán canalizados hacia Petroperú a través de Petroperú Invest.

El primer tramo será financiado por dos bancos internacionales. Para completar el monto objetivo de hasta US$2.000 millones, la operación contempla la participación de hasta cuatro entidades financieras.

Del Carpio indicó que existe interés de varios acreedores en participar en el proceso, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la posición financiera de la empresa estatal.

Añadió que la petrolera podría dejar de requerir financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los próximos dos o tres meses, aunque esto dependerá tanto del avance de la operación financiera como del proceso de reestructuración de la compañía.

El funcionario planteó así el financiamiento privado como parte de un proceso más amplio para modificar la situación financiera y la gestión de Petroperú.

Del Carpio también descartó que la estrategia incluya la venta de bloques patrimoniales de Petro-Perú, entre ellos la Refinería de Talara.

La propuesta, explicó, apunta más bien a incorporar gestión privada y nuevos socios, que puedan aportar capital y participar en la administración de la empresa estatal.

De esta manera, el primer desembolso de US$475 millones sería el inicio de una operación que busca no solo obtener liquidez para Petro-Perú, sino avanzar hacia un esquema con mayor participación privada en su financiamiento y gestión.