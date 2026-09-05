La operación busca fortalecer las finanzas de la petrolera estatal y podría permitirle dejar de requerir recursos del MEF en los próximos dos o tres meses.
La operación busca fortalecer las finanzas de la petrolera estatal y podría permitirle dejar de requerir recursos del MEF en los próximos dos o tres meses.
Por Redacción EC

Petro-Perú está a punto de recibir sus primeros US$475 millones de financiamiento privado, como parte de una operación que podría alcanzar hasta US$2.000 millones. El desembolso está previsto para el martes 8 de setiembre y constituye el primer tramo de la estrategia planteada para fortalecer las finanzas de la petrolera estatal.

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