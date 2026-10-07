El Directorio de Petro-Perú, liderado por Oliver Stark, desarrolló la primera sesión descentralizada de su gestión en la Refinería Talara, donde también realizó una visita de inspección a las instalaciones del complejo industrial.

La delegación conformada también por el gerente general, Luis Suárez Carlo, recorrió el patio de tanques, la sala de control, la Unidad de Flexicoking (FCK) y el muelle 2, verificando la operatividad de las unidades.

Los funcionarios constataron la culminación de los trabajos de inspección y mantenimiento programados en la FCK y el avance de las maniobras de arranque, que contempla una puesta en operación progresiva, de acuerdo con los protocolos establecidos.

Una vez estabilizada y puesta en operación, la FCK permitirá transformar residuales del proceso de refinación y obtener productos de mayor valor, entre ellos gasolinas, diésel, GLP. Asimismo, producir flexigas, que puede ser utilizado como combustible en los hornos y calderos de la refinería, así como para la generación de energía.

Posteriormente, la delegación visitó el laboratorio de la refinería. En este espacio, conocieron los procesos y controles que contribuyen a garantizar la calidad y seguridad de los combustibles que comercializa Petro-perú.

“Petro-Perú tiene que convertirse en una empresa sólida, sostenible y rentable, capaz de generar los resultados que se necesitan para cumplir con sus obligaciones. Vamos a fortalecer Petroperú y hacerla una empresa sostenible en el tiempo”, concluyó Stark.