La delegación conformada también por el gerente general, Luis Suárez Carlo, recorrió el patio de tanques, la sala de control, la Unidad de Flexicoking (FCK) y el muelle 2, verificando la operatividad de las unidades. Foto: GEC.
La delegación conformada también por el gerente general, Luis Suárez Carlo, recorrió el patio de tanques, la sala de control, la Unidad de Flexicoking (FCK) y el muelle 2, verificando la operatividad de las unidades. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Directorio de Petro-Perú, liderado por Oliver Stark, desarrolló la primera sesión descentralizada de su gestión en la Refinería Talara, donde también realizó una visita de inspección a las instalaciones del complejo industrial.

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