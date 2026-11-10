Petro-Perú informó que desde el inicio de las restricciones de transporte ocasionadas por el deslizamiento de tierra y lodo que afectó la carretera Federico Basadre, en la región Ucayali, la empresa ha implementado diversas acciones logísticas para mantener el abastecimiento de combustibles en la región, mediante el traslado de combustibles por vía terrestre y fluvial hacia su Planta de Ventas Pucallpa.

Las acciones contemplan la transferencia de diésel 2, desde la Refinería Iquitos, así como, coordinaciones con otras áreas operativas para optimizar los recursos disponibles y atender la demanda de la zona.

Cabe mencionar que, en el marco de las disposiciones excepcionales y temporales aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas, mediante la Resolución Directoral N° 189-2026-MINEM/DGH, Petro-Perú viene comercializando Diésel 2 como alternativa al Diésel B5, a fin de contribuir a la continuidad del suministro durante esta contingencia.

La implementación de estas medidas ha permitido retomar la atención de clientes en la Planta de Ventas Pucallpa. A la fecha, se cuenta con 33 cisternas en la zona, mientras que otras 179 unidades permanecen en tránsito hacia la región. Su llegada permitirá continuar recuperando progresivamente los inventarios e incrementar la disponibilidad de combustibles en la ciudad.

Asimismo, Petro-Perú remarcó que mantiene un monitoreo permanente de la cadena de suministro y una coordinación continua con las autoridades competentes, a fin de fortalecer la respuesta operativa ante cualquier contingencia y asegurar el abastecimiento oportuno de combustibles en la región.