La implementación de estas medidas ha permitido retomar la atención de clientes en la Planta de Ventas Pucallpa. A la fecha, se cuenta con 33 cisternas en la zona, mientras que otras 179 unidades permanecen en tránsito hacia la región. Foto: EC.
La implementación de estas medidas ha permitido retomar la atención de clientes en la Planta de Ventas Pucallpa. A la fecha, se cuenta con 33 cisternas en la zona, mientras que otras 179 unidades permanecen en tránsito hacia la región. Foto: EC.
Por Redacción EC

Petro-Perú informó que desde el inicio de las restricciones de transporte ocasionadas por el deslizamiento de tierra y lodo que afectó la carretera Federico Basadre, en la región Ucayali, la empresa ha implementado diversas acciones logísticas para mantener el abastecimiento de combustibles en la región, mediante el traslado de combustibles por vía terrestre y fluvial hacia su Planta de Ventas Pucallpa.

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