Altamesa Energy no se irá del Perú impunemente. La empresa petrolera que abandonó el lote 192 (Loreto) y a sus trabajadores impagos en medio de la selva tras declararse en insolvencia a inicios del 2025, será demandada por Petro-Perú.

Así lo declaró Oliver Stark, presidente de la petrolera estatal, tras reconocer que su exsocio en el desarrollo del proyecto petrolero era un operador ‘pésimo’, que ‘no funcionó’ y que ‘fue un fracaso’.

“Ha llegado el momento de que el Estado deje de perder los casos legales y estamos por el lado de Petro-Perú abocados al estudio legal pertinente que le va a entablar una demanda a Altamesa por todos esos daños que no estamos identificando económicamente ahorita, pero qué pudieran haberse generado”, manifestó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Remarcó que ese proceso ya “está encaminado” y que se trata de una novedad que “no debería ser hecho pública, pero tenía que hacerse en aras de la transparencia”.

Cabe recordar que Altamesa fugó del país en febrero del 2025, dejando una cuantiosa deuda con las empresas comunales del Loreto, contratistas especializados y sus mismos trabajadores, por un monto superior a los US$30 millones.

Dicho monto fue asumido por Petro-Perú, pero será pagado, casi en su integridad, por su nuevo socio en la operación del lote 192: la egipcia Cheiron.

“Se han pagado la mitad de las deudas y hay un saldo que está garantizado, además, con una tasa de ingreso del nuevo operador, Petro-Loreto (subsidiaria de Cheiron), que ha puesto US$24 millones favor de Petro-Perú al margen de la garantía normal de operación”, explicó Stark.

Refirió que “con eso se está garantizando el pago a esos proveedores y hemos cubierto, por lo menos, ese frente”.

El funcionario reiteró que todo esto se está consiguiendo gracias a Cheiron, que es una empresa mediana pero sólida, a diferencia de Altamesa, empresa que ‘felizmente ya no la tenemos acá’.

Añadió que la participación de la petrolera egipcia va a permitir “el regreso de la producción de petróleo en la zona Amazónica” y, más que eso, la “reactivación eventual de nuestro querido Oleoducto, que está allí parado hace diez años”.

Cheiron es socio de Petro-Perú en el desarrollo del lote 192 con el 75% de participación. Esto, desde octubre del 2026.