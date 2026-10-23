Temblor en Perú: mira aquí la magnitud, el epicentro y los reportes del IGP sobre los últimos sismos en el país (Diseño: El Comercio).
Temblor en Perú: mira aquí la magnitud, el epicentro y los reportes del IGP sobre los últimos sismos en el país (Diseño: El Comercio).
/ Orlando Rafael
Por Redacción EC

Un sismo se registró la tarde de hoy, viernes 23 de octubre. La magnitud fue de 4.0, tuvo una profundidad de 141 kilómetros y su epicentro se localizó a 125 kilómetros al noroeste de Andoas, en la provincia del Datem del Marañón, Loreto, según reporta el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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