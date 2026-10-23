Un sismo se registró la tarde de hoy, viernes 23 de octubre. La magnitud fue de 4.0, tuvo una profundidad de 141 kilómetros y su epicentro se localizó a 125 kilómetros al noroeste de Andoas, en la provincia del Datem del Marañón, Loreto, según reporta el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 1:38 p.m.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Se registró un sismo en Loreto. (Foto: Captura de IGP)

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

¿Y para las mascotas? La mochila de emergencia para mascotas debe contener agua, alimento balanceado, correa, arnés, botiquín y documentos de identificación.