Una madre denunció una presunta irregularidad en el hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao, luego de acudir al establecimiento para dar a luz a sus gemelas y recibir, según su familia, a una sola bebé. Sus familiares exigen explicaciones al personal médico y solicitan un informe que permita esclarecer lo ocurrido durante el parto.

El caso fue reportado por ATV Noticias desde los exteriores del centro hospitalario. Según el testimonio de la familia, Marielena Siccia Granados se había realizado controles prenatales y contaba con ecografías que, aseguran, mostraban que esperaba dos bebés.

Elizabeth, hermana de la madre, señaló que cuentan con ecografías, videos y otros documentos que respaldarían la existencia de un embarazo gemelar.

Durante el reporte periodístico, se indicó que la última ecografía mencionada por la familia se realizó el 29 de septiembre y que en ella se habrían registrado los latidos de ambas bebés. Los familiares sostienen que estos antecedentes deben ser revisados por el establecimiento de salud para determinar qué ocurrió durante la atención médica.

La familia de Marielena Siccia Granados afirma que las ecografías confirmaban un embarazo gemelar. Foto: ATV

Familia afirma que solicitaban dos ropones para las recién nacidas

De acuerdo con el testimonio de Elizabeth, antes del parto le solicitaron dos ropones, pues esperaban recibir a las dos bebés. Sin embargo, aseguró que después del nacimiento le comunicaron que solo había una recién nacida.

“Cuando yo le entregué, me dijeron que solo hay uno, ¿y qué ha pasado con el otro? Me dicen que no, el médico les va a dar informe”, relató durante la entrevista.

La familia afirma que necesita conocer las circunstancias del parto y recibir una explicación documentada sobre la diferencia entre los controles prenatales y lo que ocurrió al momento del nacimiento.

Finalmente, los familiares de Marielena señalaron que, hasta el momento, no habían recibido el informe médico que solicitaban para aclarar lo sucedido. Por ello, piden al hospital que revise la historia clínica, las ecografías y los registros de la atención durante el trabajo de parto.

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