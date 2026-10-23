La familia de Marielena Siccia Granados afirma que las ecografías confirmaban un embarazo gemelar. Foto: ATV
La familia de Marielena Siccia Granados afirma que las ecografías confirmaban un embarazo gemelar. Foto: ATV
Por Redacción EC

Una madre denunció una presunta irregularidad en el hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao, luego de acudir al establecimiento para dar a luz a sus gemelas y recibir, según su familia, a una sola bebé. Sus familiares exigen explicaciones al personal médico y solicitan un informe que permita esclarecer lo ocurrido durante el parto.

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