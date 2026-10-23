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Resumen

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Actualmente, existe un artículo en el Código Penal que comprende penas de cárcel para conductores irresponsables, pero este proyecto de ley lo modifica y añade un artículo adicional. (Foto: Andina/Pixabay-composición)
Actualmente, existe un artículo en el Código Penal que comprende penas de cárcel para conductores irresponsables, pero este proyecto de ley lo modifica y añade un artículo adicional. (Foto: Andina/Pixabay-composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

La diputada Roxana Rocha está planteando en la Cámara de Diputados del Congreso de la República un proyecto de ley que, entre otras cosas, impondría penas de cárcel de hasta 6 años para conductores informales, pero también formales, que pongan en peligro la vida de los pasajeros. Sin embargo, la medida ha recibido observaciones de especialistas y de instituciones relacionadas al transporte urbano que deberían ser tomadas en cuenta.

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