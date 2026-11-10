Este cierre forma parte de las medidas de seguridad para la visita del Papa León XIV a Lima | Foto: Archivo EC
Este cierre forma parte de las medidas de seguridad para la visita del Papa León XIV a Lima | Foto: Archivo EC
Por Redacción EC

La estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima permanecerá cerrada este miércoles 11 de noviembre desde las 4:00 p. m. hasta el jueves 12 de noviembre por disposición de las autoridades ante la llegada del papa León XIV al Perú.

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