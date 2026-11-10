La estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima permanecerá cerrada este miércoles 11 de noviembre desde las 4:00 p. m. hasta el jueves 12 de noviembre por disposición de las autoridades ante la llegada del papa León XIV al Perú.

El cierre temporal obedece al protocolo de seguridad desplegado por la Policía Nacional del Perú con motivo del encuentro del Sumo Pontífice con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático a las 7:45 p. m. en el Gran Teatro Nacional (GTN), ubicado a pocos metros del paradero, en San Borja.

Comunicado del Metro de Lima | Foto: Captura de Instagram

A través de un comunicado oficial, la concesionaria del servicio informó que “las otras 25 estaciones de Línea 1 del Metro de Lima continuarán operando con normalidad”.

Los trenes mantendrán su recorrido habitual a lo largo de toda la línea, pero no realizarán paradas ni permitirán el ingreso o salida de usuarios en el terminal de La Cultura.

En ese sentido, la empresa encargada del servicio indicó que la atención en esta estación “se restablecerá el jueves 12 de noviembre en su horario habitual”, por lo que exhortó a los pasajeros a tomar precauciones.

El papa León XIV llega al Perú y comienza una esperada jornada espiritual. Desde el Callao, el Santo Padre se trasladará en un vehículo cerrado por diversas avenidas hasta el centro cívico de Lima, donde abordará el papamóvil.

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Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano reportó que el desvío vehicular alrededor del GTN impactará a 15 rutas de transporte público convencional, que deberán desviarse por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura.

Asimismo, buses de los servicios 201, 204, 206 y 209 del Corredor Rojo omitirán el paradero La Cultura en la avenida Aviación y transitarán de manera directa por la vía expresa de la avenida Javier Prado.

Desvíos anunciados por la ATU

El evento en San Borja forma parte de la agenda oficial que el Santo Padre cumplirá en el país tras ser recibido por la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno durante su primer día de visita pastoral, este 11 de noviembre.