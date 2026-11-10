Las 52 mil entradas habilitadas para el encuentro de jóvenes con el papa León XIV, programado para este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, se agotaron en aproximadamente una hora. Así lo informó Juan Bytton, secretario general de la visita papal en la capital, quien destacó la gran cantidad de personas que intentaron conseguir un lugar para participar en la vigilia.

“Te traigo la noticia, Fernando, que se agotaron las entradas en una hora para el estadio. Habíamos dicho que se abría Teleticket a las 12 y a las 1:15 ya había como 61 mil personas en línea. Ahora ya no se puede reservar porque se agotaron”, señaló durante una entrevista con RPP.

El encuentro está dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años, independientemente de que pertenezcan o no a un grupo parroquial.

Tres jóvenes compartirán sus testimonios con el papa León XIV

La programación comenzará a las 2:00 p. m. y tendrá como eje central el lema “Joven, a ti te digo, levántate”, inspirado en el llamado a los participantes para convertirse en luz del mundo.

Durante el momento principal de la vigilia, tres jóvenes procedentes de distintos lugares compartirán sus experiencias y tendrán la oportunidad de plantear preguntas al pontífice.

Sus testimonios abordarán tres aspectos: la vocación profesional, la vida familiar y la vida religiosa. Según explicó Bytton, los participantes fueron seleccionados un mes antes entre numerosos testimonios y preguntas recibidos por la organización.

El papa León XIV participará en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Las entradas gratuitas se tramitan desde hoy mediante Teleticket. (Composición EC)

La jornada contará, además, con delegaciones de distintas jurisdicciones eclesiásticas, entre ellas Lurín, Carabayllo, Callao, Chosica, Huacho, Ica y Yauyos-Cañete.

¿Dónde estará ubicado el papa León XIV en el Estadio Nacional?

El pontífice presidirá el encuentro desde un escenario instalado en el sector de la tribuna norte del Estadio Nacional. La ubicación fue definida considerando el calendario de espectáculos del recinto y las coordinaciones realizadas con las empresas promotoras.

Bytton explicó que el diseño permitirá que los asistentes ubicados en la tribuna norte también puedan observar al papa.

“Se ha pedido la asistencia del Vaticano, justamente, el equipo que colabora con el papa que se pueda aprovechar la tribuna norte también. O sea, todo el estadio va a estar lleno”, indicó.

Asimismo, se instalarán dos pantallas a los costados del escenario para facilitar la visibilidad. Alrededor de 10 mil jóvenes ocuparán espacios a nivel de la cancha.

¿A qué hora abrirán las puertas del Estadio Nacional?

Los accesos al recinto estarán habilitados desde las 11:00 a. m. Los asistentes tendrán hasta las 5:00 p. m. para ingresar. Después de ese horario, ya no se permitirá el acceso.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, explicó que se aislará la zona durante una hora para facilitar el desplazamiento del papa León XIV.

La vigilia de oración comenzará a las 6:00 p. m. y se prolongará hasta las 7:30 p. m.

Mapa de la MML sobre accesos a la vigilia en el Estadio Nacional. Foto: MML

¿Qué calles estarán cerradas por la visita del papa?

Los conductores deberán considerar las restricciones vehiculares previstas en los alrededores del Estadio Nacional. Según Casaretto, el área de intervención comprenderá:

Calle José Gálvez.

Avenida 28 de Julio.

Avenida Petit Thouars.

Zona posterior del Circuito Mágico del Agua.

Para quienes cuenten con entrada, se han establecido rutas peatonales de acceso por las calles Manuel Corpancho, Saco Oliveros, Madre de Dios y Paseo de la República.

Al llegar al sector correspondiente, el personal validará el código QR de cada boleto. Los lugares estarán identificados mediante colores, de acuerdo con la ubicación asignada en las entradas.

¿Dónde ver la vigilia del papa León XIV si no conseguiste entrada?

Los jóvenes y demás personas que no lograron conseguir una de las 52 mil entradas podrán seguir el encuentro desde sus hogares.

La vigilia será transmitida por televisión de señal abierta y a través de la señal online de El Comercio.