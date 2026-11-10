Aeropuertos del Cusco y Pucallpa reprogramarán sus vuelos por viaje del papa León XIV a ambas ciudades. (Foto: Andina)
Aeropuertos del Cusco y Pucallpa reprogramarán sus vuelos por viaje del papa León XIV a ambas ciudades. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Ante la visita del papa León XIV, las aerolíneas reprogramaron los vuelos de más de 6 mil pasajeros en las ciudades de Cusco y Pucallpa el próximo 15 de noviembre y debido a las restricciones aéreas temporales dispuestas en ambos aeropuertos por razones técnicas y de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?