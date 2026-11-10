Ante la visita del papa León XIV, las aerolíneas reprogramaron los vuelos de más de 6 mil pasajeros en las ciudades de Cusco y Pucallpa el próximo 15 de noviembre y debido a las restricciones aéreas temporales dispuestas en ambos aeropuertos por razones técnicas y de seguridad.

Según informó ‘América Noticias’, las empresas de transporte aéreo coordinan directamente con los usuarios afectados para modificar sus itinerarios de viaje. Estos último deberán gestionar la reprogramación de sus pasajes a través de los canales oficiales de cada aerolínea.

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Las operaciones en los terminales aéreos del país se normalizarán progresivamente tras el cumplimiento de las actividades oficiales del papa León XIV en ambas regiones del país.

Los representantes de las empresas de aviación en el Cusco y Pucallpa recomendaron a los viajeros verificar el estado de sus itinerarios antes de acudir a los terminales aéreos. Indicaron que el personal de atención al cliente reforzará la asistencia.

En el Cusco, la suspensión de los vuelos comerciales regirá desde las 7:45 a.m. hasta las 3:00 p.m. del 15 de noviembre. Esta medida afecta directamente a 5.900 pasajeros que tenían reservas programadas en dicho rango horario.

Por su parte, en Pucallpa la restricción de las operaciones aéreas se aplicará desde las 3:05 p.m. hasta las 9:00 p.m. Las limitaciones buscan ordenar el tránsito aéreo durante el arribo y desplazamiento de las aeronaves papales.

Indecopi se pronuncia

Ante el incremento de viajes aéreos por la llegada del papa León XIV al Perú, el Indecopi recomienda a los pasajeros que se trasladarán al interior del país revisar las condiciones del equipaje establecidas por las aerolíneas antes de comprar sus pasajes, a fin de evitar cobros adicionales y posibles inconvenientes al momento de abordar.

“Las empresas deben informar de manera clara y oportuna las dimensiones, el peso permitido y los costos adicionales del equipaje de mano, así como las condiciones del equipaje incluido en cada tarifa”, señaló.

Los pasajeros deben verificar que las medidas y el peso de sus maletas coincidan con las dimensiones y el kilaje informado por la aerolínea en sus páginas web, aplicaciones y demás canales oficiales.

Esta información debe corresponder con las dimensiones de los medidores de equipaje instalados en los aeropuertos. Asimismo, antes de comprar el boleto, deben comprobar si su tarifa sólo incluye equipaje de mano o si también incluye equipaje en cabina o en bodega y cuánto.

En caso de entregar una maleta para su traslado en bodega, la aerolínea debe proporcionar al pasajero un ticket de equipaje que permita identificar las piezas registradas, su peso y destino. Este comprobante es importante para realizar el seguimiento y sustentar cualquier reclamo si el equipaje se pierde, se daña o llega con retraso.

Además, las aerolíneas no pueden cobrar por servicios adicionales que el pasajero no haya solicitado y aceptado expresamente. En el caso de las penalidades por cambios de itinerario, estas deben haber sido informadas antes de contratar el servicio, para que el consumidor conozca las condiciones de su pasaje y pueda decidir con información suficiente.

Finalmente, el Indecopi recordó a los pasajeros que pueden presentar sus reclamos a través del Libro de Reclamaciones de la aerolínea. También pueden comunicarse con la institución mediante sus teléfonos 224 7777 (Lima) y 0 800 44040 (regiones), o la plataforma Reclama Virtual.