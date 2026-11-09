A solo dos días de la esperada llegada del papa León XIV al Perú, la Conferencia Episcopal Peruana detalló cuáles serán las rutas por las cuales el Sumo Pontífice se desplazará a bordo del papamóvil.

Este anuncio ha desbordado de emoción y fe a la población peruana, que se prepara masivamente para participar en las diferentes actividades organizadas en el marco de su visita apostólica.

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Miércoles 11: Del Grupo Aéreo a Palacio de Gobierno

Tras su llegada al terminal aéreo, el papa León XIV recorrerá las avenidas Faucett, La Marina y Brasil en carro cerrado, pero con la posibilidad de que el público pueda ver al Santo Padre.

En el trayecto al Centro Histórico de Lima, León XIV cambiará de auto y se embarcará en el papamóvil en la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en el distrito de Breña.

A bordo de este vehículo, continuará por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda para llega hasta la sede del Poder Ejecutivo.

Jueves 12: Del Centro Cívico a la Plaza de Armas y visita a Las Nazarenas

Tras salir de la Nunciatura Apostólica en Jesús María, el pontífice se dirigirá al Centro de Lima en auto cerrado para luego abordar el papamóvil en el Centro Cívico.

Desde ese punto, seguirá su camino hacia la Plaza de Armas a través de la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y nuevamente el jirón Conde de Superunda.

El monseñor Guillermo Inca precisó un momento clave de esta jornada: “El papa hará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, para rezar frente a la venerada imagen de Señor de los Milagros”.

Asimismo, el papa León XIV sostendrá un encuentro privado con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal y encabezará la celebración de la hora media en la Basílica Catedral.

A partir de las 11:30 horas, presidirá el Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de Armas.

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Lambayeque, Cusco y Pucallpa en Papamóvil

El despliegue del Sumo Pontífice también comprenderá el interior del país, en las diferentes regiones:

Lambayeque: El papa estará presente los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre. En esta región, León XIV utilizará el papamóvil exclusivamente durante su ingreso a las Pampas de Pimentel, donde presidirá una masiva misa.

Cusco: El domingo 15 de noviembre, el Santo Padre arribará al aeropuerto Alejandro Velasco Astete y protagonizará un extenso recorrido de 8 kilómetros a bordo del papamóvil hasta el centro arqueológico inca de Sacsayhuamán, ruta que incluirá el paso por la emblemática avenida El Sol.

Tras la publicación del itinerario oficial, la Conferencia Episcopal Peruana invitó a las familias, parroquias, comunidades y movimientos eclesiales a prepararse con oración, fe y esperanza para recibir al papa León XIV.

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