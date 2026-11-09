Rutas del papamóvil en Perú. (Foto: Andina)
Rutas del papamóvil en Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

A solo dos días de la esperada llegada del papa León XIV al Perú, la Conferencia Episcopal Peruana detalló cuáles serán las rutas por las cuales el Sumo Pontífice se desplazará a bordo del papamóvil.

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