Resumen

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El mural de 167 metros dedicado al papa León XIV fue inaugurado este domingo 8 de noviembre en el Callao. La obra fue donada por El Comercio y entregada oficialmente a la Municipalidad Provincial del Callao. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC).
El mural de 167 metros dedicado al papa León XIV fue inaugurado este domingo 8 de noviembre en el Callao. La obra fue donada por El Comercio y entregada oficialmente a la Municipalidad Provincial del Callao. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

A solo tres días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Callao celebró este domingo 8 de noviembre la inauguración oficial de un monumental mural de 167 metros de largo y tres metros de alto, dedicado al pontífice. La obra, impulsada y donada por El Comercio, reúne ilustraciones que representan la cercanía del Santo Padre con la población, las tradiciones religiosas y diversos elementos de la identidad chalaca.

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