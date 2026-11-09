A solo tres días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Callao celebró este domingo 8 de noviembre la inauguración oficial de un monumental mural de 167 metros de largo y tres metros de alto, dedicado al pontífice. La obra, impulsada y donada por El Comercio, reúne ilustraciones que representan la cercanía del Santo Padre con la población, las tradiciones religiosas y diversos elementos de la identidad chalaca.

La ceremonia se desarrolló en el cruce de la avenida Costanera con el jirón Loreto, frente al Parque del Niño “Gaelito”, y congregó a decenas de asistentes, entre vecinos, fieles y seguidores de la iniciativa. El evento estuvo encabezado por el alcalde provincial del Callao, César Pérez, y el director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, quienes destacaron el valor artístico y cultural de la obra.

MIRA AQUÍ: El Comercio inaugura el mural dedicado al papa León XIV en el Callao

Antes de iniciar el acto protocolar, ambas autoridades recorrieron parte del mural para apreciar las ilustraciones desarrolladas por Víctor Aguilar y Giovanni Tazza, integrantes del equipo de Arte de El Comercio. Posteriormente, dirigieron unas palabras al público, agradecieron la acogida del proyecto e invitaron a las familias a visitar este nuevo espacio frente al mar.

La ceremonia incluyó una bendición religiosa a cargo de un sacerdote presente en el lugar y culminó con la develación de una placa conmemorativa, que deja constancia de la donación realizada por El Comercio en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao.

“Es una alegría enorme”: El Comercio entrega oficialmente la obra al Callao

Lo que comenzó como una idea desarrollada dentro de la redacción de El Comercio se convirtió en una obra de grandes dimensiones que ahora forma parte del paisaje urbano chalaco. Así lo destacó Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico del diario, quien expresó su satisfacción por la culminación del proyecto y el trabajo realizado por los ilustradores.

“Es una alegría enorme porque esto empezó como un boceto, una idea, y ahora verlo hecho realidad, un mural tan grande y tan bonito, 167 metros de largo, tres metros de alto, y está ya acá a disposición de los chalacos para que lo disfruten, para que puedan pasear”, manifestó durante una entrevista con El Comercio.

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, destacó que la obra busca convertirse en un nuevo espacio de encuentro ciudadano y reflejar la identidad cultural del Callao. (Foto: César Bueno / GEC).

Arévalo Miró Quesada destacó especialmente el trabajo de Víctor Aguilar y Giovanni Tazza, quienes dedicaron aproximadamente 40 días a la conceptualización y elaboración de las ilustraciones. Ambos artistas buscaron representar al pontífice junto a las costumbres, expresiones culturales y tradiciones del primer puerto.

“Para nosotros es emocionante y sobre todo ver el trabajo de nuestros artistas. Esta es la obra de Víctor Aguilar, de Giovanni Tazza, dos grandes ilustradores de El Comercio que lo han preparado con mucho cariño y han tratado de que este mural refleje también la identidad del Callao, y creo que lo han logrado”, añadió.

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, y César Pérez, alcalde provincial del Callao, recorrieron el mural para apreciar las ilustraciones antes de la ceremonia oficial. (Foto: César Bueno / GEC).

El director periodístico explicó que esta iniciativa responde también al propósito del diario de fortalecer su relación con la ciudadanía mediante espacios de participación y encuentro, más allá de sus plataformas informativas habituales.

“Nosotros tenemos muchos programas, los corresponsales escolares, las audiencias vecinales, y todos esos programas buscan que El Comercio encuentre nuevos puntos de encuentro con los peruanos. Una iniciativa como esta tiene también ese propósito”, señaló.

En ese sentido, expresó su deseo de que el mural se convierta en un lugar de visita y esparcimiento donde los ciudadanos puedan reconocer elementos de su propia identidad. “Hay alguna ilustración, hay alguna parte ahí en el mural que estoy seguro va a conectar con cada uno”, sostuvo, al invitar tanto a los chalacos como a los limeños a conocer la obra.

Alcalde del Callao: “Este era un muro abandonado y ahora es un orgullo chalaco más”

Por su parte, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, agradeció a El Comercio por escoger el primer puerto como escenario de esta iniciativa y destacó la transformación del espacio donde actualmente se encuentra instalado el mural.

“Este era un muro abandonado, era un muro que estaba cayéndose a pedazos, y miren ahora: el muro refaccionado, el muro hermoso, el mural espectacular”, declaró. Asimismo, felicitó a los ilustradores por el resultado y calificó la obra como un nuevo motivo de orgullo para la ciudad.

César Pérez, alcalde provincial del Callao El alcalde provincial del Callao, César Pérez, agradeció a El Comercio por la donación del mural y destacó la transformación del espacio en un nuevo atractivo turístico de la ciudad. (Foto: César Bueno / GEC). 1/7 Inauguración oficial del mural El mural de 167 metros dedicado al papa León XIV fue inaugurado este domingo 8 de noviembre en el Callao. La obra fue donada por El Comercio y entregada oficialmente a la Municipalidad Provincial del Callao. (Foto: César Bueno / GEC). 2/7 Asistentes a la inauguración Decenas de vecinos, fieles y visitantes participaron en la ceremonia de inauguración del mural dedicado al papa León XIV, realizada frente al Parque del Niño “Gaelito”, en el Callao. (Foto: César Bueno / GEC). 3/7 Bendición religiosa Un sacerdote realizó la bendición del mural durante la ceremonia de inauguración, que reunió a representantes de El Comercio, autoridades municipales y vecinos del Callao. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC). 4/7 Develación de la placa conmemorativa La ceremonia culminó con la develación de una placa conmemorativa que reconoce la donación del mural realizada por El Comercio en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao. (Foto: César Bueno / GEC). 5/7 Placa conmemorativa La ceremonia culminó con la develación de una placa conmemorativa que reconoce la donación del mural realizada por El Comercio en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao. (Foto: César Bueno / GEC). 6/7 Asistentes a la inauguración Decenas de vecinos, fieles y visitantes participaron en la ceremonia de inauguración del mural dedicado al papa León XIV, realizada frente al Parque del Niño “Gaelito”, en el Callao. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC). 7/7

La autoridad municipal sostuvo que el mural y la estatua del pontífice que se inaugurará frente a él buscan consolidar este sector de la Costa Verde como un nuevo atractivo turístico. Según indicó, la zona ya viene recibiendo visitantes interesados en conocer los homenajes preparados con motivo de la llegada de León XIV.

“No necesitamos ya ponerle publicidad porque viene gente mañana, tarde y noche. Vemos todo el día que se está llenando de gente. Conforme vaya acercándose más la llegada del Papa, se va a volver súper turístico, súper ‘instagrameable’”, afirmó.

Pérez aseguró que el espacio será cuidado y protegido para que vecinos y turistas puedan visitarlo. La Municipalidad Provincial del Callao también ha anunciado la implementación de iluminación y seguridad para facilitar la apreciación permanente de la obra.

El alcalde resaltó que la visita del pontífice constituye un acontecimiento de alcance internacional y expresó su expectativa de que los visitantes extranjeros incluyan este punto del Callao entre sus recorridos.

“Invito no solamente a los chalacos o a los limeños o a todos los peruanos, sino que esto se está publicitando a nivel mundial, porque la llegada del Papa es un acontecimiento mundial”, manifestó.

Un mural que reúne la identidad chalaca y la cercanía del Papa con el Perú

La obra fue desarrollada por los ilustradores Víctor Aguilar y Giovanni Tazza, quienes enfrentaron el desafío de construir una composición continua sobre una superficie de 167 metros de extensión y apenas tres metros de altura. El proceso creativo tomó aproximadamente 40 días, desde la conceptualización hasta su instalación, que culminó el pasado 2 de noviembre.

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, junto a Víctor Aguilar, integrante del equipo de Arte de El Comercio. (Foto: César Bueno / GEC).

Las ilustraciones fueron elaboradas digitalmente mediante el programa Adobe Fresco, trabajando a escala para permitir su posterior impresión en gran formato. El resultado presenta una secuencia de escenas de colores intensos, personajes de grandes dimensiones y referencias culturales que pueden apreciarse a lo largo del recorrido.

Una de las imágenes principales representa al papa León XIV con los brazos extendidos, rodeado de ciudadanos que se aproximan hacia él. Según explicó anteriormente Víctor Aguilar, la intención fue retratar la cercanía del pontífice con la población peruana, especialmente durante los años que desarrolló su labor pastoral en el país.

Mural del Papa León XIV El mural dedicado al papa León XIV se extiende a lo largo de 167 metros y alcanza los tres metros de altura en el Parque del Niño “Gaelito”, en el Callao. La instalación culminó este lunes 2 de noviembre. (Foto: Julio Reaño / GEC). 1/4 Colores intensos sobre fondo celeste El mural del papa León XIV utiliza colores intensos, figuras de grandes dimensiones y gruesos contornos negros. (Foto: Diego Aquino). 2/4 Virgen del Carmen de la Legua presente en el mural La religiosidad chalaca está presente a través de la Virgen del Carmen de la Legua. Para el ilustrador Víctor Aguilar, esta representación es una de las más significativas de la obra. (Foto: Diego Aquino). 3/4 El callao presente en el mural El Callao se convierte también en parte de la historia que retrata el mural del Papa León XIV. (Foto: Diego Aquino). 4/4

“Lo hemos colocado con los brazos extendidos, las manos extendidas, y la gente aproximándose a él, que se notara esa conexión que tiene él con la gente”, señaló el ilustrador.

Entre los elementos representados destacan pescadores, balcones tradicionales, familias, lectores de El Comercio, hinchas del Sport Boys y una escena dedicada a la Virgen del Carmen de la Legua, una de las expresiones religiosas más representativas del Callao.

Esta última ilustración tiene un significado especial para Aguilar, quien explicó que buscó representar el encuentro entre las tradiciones religiosas chalacas y la figura del pontífice. La composición también incorpora un quiosco de periódicos y ciudadanos leyendo ejemplares de El Comercio, como parte de la narrativa visual que acompaña la bienvenida al Santo Padre.

Estatua de 14 metros del papa León XIV será inaugurada este lunes

La inauguración del mural antecede a otro homenaje monumental que se prepara en el Callao. Este lunes 9 de noviembre, la Municipalidad Provincial del Callao tiene prevista la presentación oficial de una estatua de 14 metros de altura dedicada al papa León XIV, ubicada en el Parque del Niño “Gaelito”, frente a la obra donada por El Comercio.

Una monumental estatua del papa León XIV Una monumental estatua del papa León XIV, de 14 metros de altura incluyendo su pedestal, será inaugurada en el parque Niño Gaelito, en el Callao, antes de la llegada del pontífice al Perú. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 1/12 La escultura del papa León XIV fue trasladada desde Carabayllo hasta el Callao La escultura del papa León XIV fue trasladada desde Carabayllo hasta el Callao durante la madrugada, en un operativo que requirió unidades de carga pesada y coordinación para su recorrido. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 2/12 El traslado de la gigantesca imagen del papa León XIV El traslado de la gigantesca imagen del papa León XIV comenzó cerca de las 2:00 a. m. desde un taller ubicado en el distrito de Carabayllo. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 3/12 La escultura del papa León XIV fue elaborada por los artistas David Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe La escultura del papa León XIV fue elaborada por los artistas David Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe, junto a un equipo de soldadores y escultores que participaron en su fabricación. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 4/12 El proceso de elaboración de la monumental estatua tomó 45 días El proceso de elaboración de la monumental estatua tomó 45 días y comenzó con un modelado en arcilla antes de pasar a su versión definitiva en fibra de vidrio. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 5/12 La figura del papa León XIV tiene una altura de 10 metros La figura del papa León XIV tiene una altura de 10 metros, mientras que los cuatro metros restantes corresponden al pedestal sobre el que será colocada. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 6/12 La estatua fue trabajada en fibra de vidrio con acabados de tipo mármol La estatua fue trabajada en fibra de vidrio con acabados de tipo mármol, una técnica elegida para dar forma a la monumental representación del pontífice. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 7/12 Los equipos de trabajo se preparan para ensamblar la escultura en el parque Niño Gaelito Los equipos de trabajo se preparan para ensamblar la escultura en el parque Niño Gaelito, donde una grúa y vehículos de carga pesada participan en las labores de instalación. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 8/12 La imagen del papa León XIV será uno de los principales atractivos del parque Niño Gaelito La imagen del papa León XIV será uno de los principales atractivos del parque Niño Gaelito, espacio ubicado en el sector Miguel Grau, en la provincia constitucional del Callao. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 9/12 La obra fue posible gracias a una donación privada La obra fue posible gracias a una donación privada, por lo que, de acuerdo con las autoridades, no representó un gasto para la municipalidad. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 10/12 El Callao tendrá una de las representaciones más grandes del papa León XIV El Callao tendrá una de las representaciones más grandes del papa León XIV, con una escultura de 14 metros que será presentada oficialmente el lunes 9 de noviembre. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 11/12 La inauguración de la estatua del papa León XIV está programada para el lunes La inauguración de la estatua del papa León XIV está programada para el lunes 9 de noviembre a las 5:00 p. m., antes de la llegada del pontífice al país. Foto: Julio Reaño/@photo.gec 12/12

Durante la ceremonia, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada destacó la proximidad entre ambas intervenciones, mientras que el alcalde César Pérez señaló que buscan convertir el sector en un nuevo punto de atracción turística y encuentro ciudadano.

Ambas obras forman parte de los homenajes preparados en el primer puerto ante la próxima llegada del papa León XIV, prevista para el miércoles 11 de noviembre, cuando el pontífice arribará a la Base Aérea del Callao para iniciar su visita oficial al Perú.