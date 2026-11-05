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Resumen

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Un papa con los brazos abiertos, la procesión de la Virgen del Carmen de la Legua y un balcón con el saludo “¡Chim pum, León!” son algunas de las escenas del mural que El Comercio inaugurará este domingo en el Callao. A pocos días de la llegada de León XIV al Perú, este Diario invita a los vecinos y a las familias a acompañarnos en la inauguración.

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