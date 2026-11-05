Un papa con los brazos abiertos, la procesión de la Virgen del Carmen de la Legua y un balcón con el saludo “¡Chim pum, León!” son algunas de las escenas del mural que El Comercio inaugurará este domingo en el Callao. A pocos días de la llegada de León XIV al Perú, este Diario invita a los vecinos y a las familias a acompañarnos en la inauguración.

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La cita es a las 3 p. m. en la cuadra 1 del jirón Loreto, frente al parque del Niño “Gaelito”, en la salida de la Costa Verde hacia Chucuito.

El mural

A lo largo de sus 167 metros, el mural reúne escenas de la vida del Callao: pescadores junto al mar, balcones tradicionales y familias que salen al encuentro del pontífice. Una de las escenas más representativas muestra la procesión de la Virgen del Carmen de la Legua avanzando hacia León XIV, que sonríe con los brazos abiertos. Los ilustradores quisieron reunir en esa imagen la devoción chalaca y la cercanía con la gente que marcó los años de labor del Papa en el Perú.

Los ilustradores de El Comercio Víctor Aguilar y Giovanni Tazza diseñaron la obra para que pudiera apreciarse desde lejos y descubrirse escena por escena al caminar junto a ella.

Mural del Papa León XIV El mural dedicado al papa León XIV se extiende a lo largo de 167 metros y alcanza los tres metros de altura en el Parque del Niño “Gaelito”, en el Callao. La instalación culminó este lunes 2 de noviembre. (Foto: Julio Reaño / GEC). 1/4 Colores intensos sobre fondo celeste El mural del papa León XIV utiliza colores intensos, figuras de grandes dimensiones y gruesos contornos negros. (Foto: Diego Aquino). 2/4 Virgen del Carmen de la Legua presente en el mural La religiosidad chalaca está presente a través de la Virgen del Carmen de la Legua. Para el ilustrador Víctor Aguilar, esta representación es una de las más significativas de la obra. (Foto: Diego Aquino). 3/4 El callao presente en el mural El Callao se convierte también en parte de la historia que retrata el mural del Papa León XIV. (Foto: Diego Aquino). 4/4

La instalación culminó el lunes 2 de noviembre, tras cerca de 40 días de trabajo entre el diseño, la impresión y el montaje.

La iniciativa, impulsada por El Comercio en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao, nació como una bienvenida al pontífice. Este domingo, la invitación es a recorrer el mural y detenerse en sus detalles.

El mural se suma a los homenajes que el Callao prepara por la visita de León XIV. El alcalde provincial, César Pérez, explicó a El Comercio que la municipalidad trabaja en una ruta para dar a conocer los lugares vinculados con el paso de Robert Prevost por el primer puerto. El recorrido incluye iglesias donde celebró misa, el asilo de ancianos que solía visitar y la estatua levantada en su honor frente al mural.

¿Cuándo y dónde?

Domingo 8 de noviembre, a las 3 p. m. Cuadra 1 del jirón Loreto, frente al parque del Niño “Gaelito”, Callao. Vea la ubicación en Google Maps.