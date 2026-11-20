Empresa Editora El Comercio informa el sensible fallecimiento de María Jesús (Mayu) Hume Hurtado (78 años), quien formaba parte de su mesa directiva, así como también del directorio de Plural TV, holding conformado por América Televisión y Canal N.

Hume es recordada como la primera mujer que ocupó un cargo viceministerial en la historia del Perú: el de viceministra de Comercio en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, nombre con el que se conoció al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entre 1980 y 1985.

Empresa Editora El Comercio informa el sensible fallecimiento de María Jesús (Mayu) Hume Hurtado (78 años), quien formaba parte de su mesa directiva, así como también del directorio de Plural TV, holding conformado por América Televisión y Canal N.(Foto: Ursula Vega)

Durante su etapa en el sector público integró los directorios de Promperú y Enci, pero su mayor trayectoria la realizó en el sector privado, ocupando cargos de liderazgo como el de presidenta del directorio de AFP Integra durante más de una década.

Ocupó también la presidencia de Prisma Inversiones y Finanzas, de Lazard Perú y del ING Bank en Perú y Colombia. Al momento de su fallecimiento ejercía funciones directoriales en Austral Group y La Positiva Seguros Generales.

Esto, en paralelo con responsabilidades culturales y de mecenazgo en el Museo de Arte de Lima (MALI) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), su alma mater, donde cursó estudios de Economía e Ingeniería

Es recordada por su integridad y su sentido de responsabilidad y trabajo, además de una generosidad extraordinaria, según homenaje tributado por sus amigos, familiares y la PUCP en el 2011.