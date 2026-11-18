El BCP y el diario El Comercio realizaron, la noche del último miércoles 18 de noviembre, en el hall principal del ‘Decano de la prensa nacional’, la ceremonia de premiación de la tercera edición de ‘Peruanos que Suman’, una campaña e iniciativa social que busca identificar, visibilizar y reconocer a peruanos que, desde distintos ámbitos y muchas veces en contextos adversos, generan cambios concretos en sus comunidades y en el país.

Al evento asistieron autoridades de Credicorp y del BCP, directivos de El Comercio, los nueve finalistas y sus familias. Fue una noche de reconocimiento al esfuerzo, la resiliencia y la convicción de muchos compatriotas que, a través de su talento y conocimiento, trabajan por construir un mejor Perú.

Para conocer estas inspiradoras historias, un equipo periodístico de El Comercio, liderado por Miguel Rocca y Lenin Tadeo, recorrió durante varios meses más de 20 regiones del país: Lima, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco y San Martín.

Los periodistas de El Comercio, Miguel Rocca y Lenin Tadeo, lideraron la campaña Peruanos que Suman recogiendo historias por todo el país. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

La ceremonia se inició con las palabras de bienvenida de Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

“Para nosotros, ‘Peruanos que Suman’ es una de las campañas más especiales que tenemos porque está muy vinculada a la historia de El Comercio. En realidad, esta iniciativa nació inspirada en una campaña que se realizó en la década de 1950 en el diario, llamada ‘El Plan Perú’. A fines de esa década, un equipo de periodistas de El Comercio recorrió el país durante tres años, visitando pueblo por pueblo y tratando de hacer una radiografía del Perú. La idea era identificar las dificultades, pero también las oportunidades del país”, indicó.

“Sin embargo, con el BCP entendimos que estábamos en un momento distinto y que lo que queríamos era mostrar lo mejor de los peruanos: esas historias de personas que no suelen llegar a la primera plana, pero que realizan grandes trabajos en sus comunidades, inspiran a los demás y representan a ese peruano optimista y pujante, capaz de generar cambios positivos en la sociedad. Así nació ‘Peruanos que Suman’, una campaña de la que hoy tenemos el orgullo de conocer a los ganadores”, añadió Arévalo Miró Quesada.

Por su parte, Darice Gubbins, gerente del área de Sostenibilidad de Credicorp, resaltó la capacidad de los peruanos para transformar las dificultades en oportunidades y generar cambios positivos.

“Me alegra especialmente compartir este espacio con personas y organizaciones de distintos sectores que vienen trabajando para generar un impacto positivo en nuestro país. Este espíritu tiene mucho que ver con lo que buscamos a través de ‘Peruanos que Suman’, una iniciativa que impulsamos en el BCP junto con El Comercio para identificar y reconocer a personas que están generando cambios concretos desde sus comunidades”, señaló.

“Este año recibimos casi 3.400 postulaciones de todas las regiones del país. Detrás de ese número hay historias muy distintas, pero con algo en común: personas que identificaron una necesidad en su entorno y, en lugar de esperar a que alguien más hiciera algo, decidieron tomar acción”, agregó durante su intervención.

Ganadores de la edición 2026

Ganador: Rómulo Zamora

Agricultor y dirigente vecinal de 79 años, diseñó un sistema de riego tecnificado que benefició a más de 80 familias en Andahuaylas. Su vida está dedicada al campo y constantemente busca nuevas formas de aprovechar el terreno agrícola que posee.

“Quiero expresar mi admiración por el gran trabajo que están haciendo el BCP y El Comercio. Soy agricultor y conozco mi provincia de palmo a palmo, no solamente sus plazas y barrios, sino también sus campos. Las dificultades que nos presenta la chacra también nos dan la posibilidad de imaginar cómo solucionar determinados problemas. El principal que identifiqué fue la falta de agua, un tema del que las autoridades no hablaban”, contó sobre su iniciativa.

Rómulo Zamora se llevó el primer lugar de la tercera edición de Peruanos que Suman. (Fotos: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Segundo puesto: Luis Miguel Zárate

Profesor de Casma que utiliza una prótesis de pierna y comenzó a construir, desde cero, un gimnasio para las alumnas de gimnasia del colegio República de Chile. Actualmente, el espacio es un referente en la región y busca seguir implementándolo y mejorando sus condiciones.

“Me siento muy contento, muy feliz y agradecido por la oportunidad que nos brindan El Comercio y el BCP. Pienso que muchas historias todavía pueden haber quedado en el camino, pero hoy soy uno de los afortunados en recibir este reconocimiento”, expresó emocionado el destacado docente.

Cabe precisar que el primer puesto de la campaña recibió un premio de S/ 30.000 para impulsar su proyecto, mientras que el segundo lugar obtuvo S/ 10.000.

Luis Miguel Zárate obtuvo el segundo lugar de la campaña respaldada por El Comercio y el BCP. (Fotos: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Una edición récord

Esta tercera edición de la campaña alcanzó una cifra récord de 3.397 postulaciones de peruanos mayores de 18 años con proyectos o emprendimientos de impacto comunitario. El plazo de inscripción se extendió hasta el pasado 14 de setiembre.

Por su parte, Miguel Rocca, encargado de recoger las historias de ‘Peruanos que Suman’, destacó el espíritu de cada peruano que conoció durante su recorrido. Asimismo, agradeció a todos los compatriotas que lo recibieron con los brazos abiertos en cada uno de sus destinos.

“En cada viaje, una de las cosas más bonitas fue conocer a las personas y conversar con ellas. Poder decirles que estábamos ahí porque conocíamos su historia, porque nos interesaba y porque queríamos contarla. Las expresiones de la gente que entrevistamos, sus gestos, la amabilidad con la que nos recibieron y el cariño que nos demostraron en cada encuentro son cosas que no vamos a olvidar”, señaló el periodista de El Comercio.

El jurado, integrado por Mario Cortijo y Paola Villar, periodistas de El Comercio; y Erick Sablich y Verónica Roca-Rey, ejecutivos del BCP y Credicorp; tuvo la responsabilidad de seleccionar a los nueve finalistas que posteriormente pasaron a la votación del público.

Los 9 finalistas de la edición 2026