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Peruanos que suman, aumentan residuos electrónicos y más incendios forestales

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 15 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Incendios forestales en Cusco y Puno. (Foto: Andina)
    Incendios forestales en Cusco y Puno. (Foto: Andina)

    En el Semáforo de este jueves 15 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la campaña Peruanos que Suman, que reconoce a ciudadanos que transforman sus comunidades con iniciativas de impacto positivo. Segundo, el alarmante crecimiento de los residuos electrónicos en el Perú y la urgencia de fortalecer su reciclaje formal. Finalmente, los incendios forestales que continúan afectando distintas regiones del país, evidenciando la necesidad de una respuesta estatal que priorice la planificación y la prevención.

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