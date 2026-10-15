Peruanos que suman, aumentan residuos electrónicos y más incendios forestales

En el Semáforo de este jueves 15 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la campaña Peruanos que Suman, que reconoce a ciudadanos que transforman sus comunidades con iniciativas de impacto positivo. Segundo, el alarmante crecimiento de los residuos electrónicos en el Perú y la urgencia de fortalecer su reciclaje formal. Finalmente, los incendios forestales que continúan afectando distintas regiones del país, evidenciando la necesidad de una respuesta estatal que priorice la planificación y la prevención.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Resaltando a los peruanos que transforman el país

Así como Miguel Ángel Ballumbrosio promueve la identidad cultural en Chincha, otras historias de peruanos que contribuyen al desarrollo de sus comunidades fueron recogidas en distintas regiones del país. La campaña Peruanos que Suman, iniciativa de El Comercio y el BCP, busca reconocer a ciudadanos que generan un impacto positivo mediante proyectos y acciones solidarias. Ya se iniciaron las votaciones desde la web de este Diario para elegir la historia favorita, una oportunidad para visibilizar a quienes construyen un mejor Perú.

🟢Se registra alarmante crecimiento de residuos electrónicos

El Perú genera más de 100 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al año, mientras el reciclaje formal avanza a un ritmo insuficiente. A escala global, estos desechos crecen cinco veces más rápido que su tratamiento adecuado, según cifras de Naciones Unidas. Celulares, cargadores y otros equipos contienen materiales aprovechables, pero también componentes peligrosos. La acumulación evidencia la urgencia de fortalecer los sistemas de recolección y disposición para reducir los riesgos ambientales y sanitarios.

🔴Incendios forestales no se detienen en las regiones del Perú

Siete nuevos incendios forestales se registraron el martes en Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Pasco y San Martín, según Indeci, mientras otros siniestros continúan activos en distintas regiones. En total, se reportan 154 hectáreas de cobertura natural destruidas y daños a una institución educativa en Puno. En Junín, otro incendio afectó viviendas, cultivos y dejó dos personas lesionadas. La emergencia exige respuestas inmediatas, pero también planificación y prevención oportunas: el Estado no puede seguir reaccionando cuando el daño ya está hecho.