Hay personas que no esperan a que las soluciones lleguen desde afuera. En sus comunidades, identifican problemas, toman la iniciativa y buscan la manera de cambiar una realidad que conocen de cerca. Algunas veces lo hacen desde el campo, otras desde la educación o el trabajo con niños. Son historias que suelen escribirse lejos de los reflectores, pero cuyo impacto transforma innumerables vidas.

Ese es el espíritu de Peruanos que Suman, iniciativa impulsada por El Comercio y el BCP, que en su tercera edición reconoció el trabajo de ciudadanos que decidieron involucrarse para mejorar su entorno. Entre ellos están Rómulo Zamora, un agricultor de 79 años de Andahuaylas que promovió un sistema de riego tecnificado para beneficiar a familias campesinas, y Luis Miguel Zárate, un docente de Casma que encontró en la gimnasia artística una herramienta para abrir nuevas oportunidades a niños y niñas.

Tras el cierre de esta edición, Luis Romero, presidente del directorio del BCP y Credicorp, hace un balance de lo que ha significado la campaña, las historias que dejaron huella y el potencial de estas iniciativas para seguir creciendo. En esta conversación, también reflexiona sobre la responsabilidad de las empresas frente a los desafíos del país y la importancia de que más personas se involucren en los cambios que necesitan sus comunidades.

― Rómulo Zamora, agricultor de 79 años de Andahuaylas, se llevó el primer lugar. Su proyecto de riego tecnificado ya beneficia a más de 100 familias campesinas de Chumbibamba. ¿Qué destacaría de su historia y del impacto que viene generando en su comunidad?

Lo que más destacaría de la historia de Rómulo Zamora Guillén es su constancia y su compromiso con una comunidad a la que ha estado vinculado toda su vida. Durante años impulsó distintas iniciativas para apoyar a los agricultores de Andahuaylas, muchas veces sin mayor reconocimiento, pero nunca dejó de insistir. Hoy, uno de esos esfuerzos se ha convertido en un proyecto de riego tecnificado que beneficia a toda una comunidad, permitiéndoles cultivar distintos productos. Y hay algo de su historia que me parece especialmente valioso: a sus 79 años sigue pensando en qué más puede hacer y en cómo lograr que este proyecto llegue a más familias. Creo que eso refleja muy bien el espíritu de Peruanos que Suman: cuando nos involucramos con lo que pasa a nuestro alrededor y ponemos nuestras capacidades al servicio de una necesidad concreta, podemos generar un impacto que va mucho más allá de nosotros mismos. Y eso es algo que todos, desde distintos espacios, podemos hacer.

― Luis Miguel Zárate, de Casma, obtuvo el segundo puesto con su iniciativa de gimnasia artística para niños y niñas. ¿Qué representa reconocer a un docente que, pese a las dificultades personales, logró sacar adelante un proyecto que abre oportunidades para las nuevas generaciones?

Significa reconocer a una persona que ha sabido llevar su propia experiencia a su rol como docente, acompañando a sus alumnos y generando nuevas posibilidades para ellos. Luis Miguel fue más allá de lo académico y construyó en Casma un espacio para acercar a niños a la gimnasia artística. Creo que ahí está lo potente de su historia: a pesar de los distintos desafíos que enfrentó, hizo que su rol trascendiera el aula y creó espacios para que sus alumnos desarrollaran aprendizajes tan importantes como los académicos, como la disciplina, la constancia y la confianza en sus propias capacidades.

― ¿Qué tienen en común las historias de Rómulo Zamora y Luis Miguel Zárate, y qué enseñanzas dejan sobre la capacidad de los peruanos para transformar sus comunidades?

Son dos historias muy distintas, pero para mí tienen algo fundamental en común: ambos entendieron que podían hacer una diferencia desde el lugar que ocupaban. Rómulo Zamora, desde toda una vida vinculada al campo, buscó soluciones para mejorar las condiciones de los agricultores de su comunidad. Luis Miguel Zárate, desde la educación, encontró en la gimnasia una forma de ampliar las posibilidades de sus alumnos. Y creo que ahí hay una enseñanza importante. Generar impacto empieza por reconocer que todos tenemos un rol y que, desde nuestras propias capacidades y experiencias, podemos hacer algo frente a los desafíos que vemos a nuestro alrededor. Ambos decidieron involucrarse, sostuvieron ese compromiso en el tiempo y lograron sumar a otros. Cuando eso ocurre, una iniciativa que nace desde una persona puede movilizar a una comunidad y generar cambios que llegan mucho más lejos.

Rómulo Zamora se llevó el primer lugar de la tercera edición de Peruanos que Suman. (Fotos: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

― Esta tercera edición de Peruanos que Suman alcanzó un récord de 3.397 inscripciones. ¿Qué lectura hace de esta cifra y qué nos dice sobre el espíritu emprendedor y solidario que existe en el país?

Llegar a más de 3 mil inscripciones es una señal muy potente, porque detrás de cada postulación hay una persona que decidió involucrarse frente a una necesidad concreta de su entorno. Y lo interesante es justamente la diversidad de esas iniciativas: personas que, desde la educación, el campo o el trabajo con sus comunidades encuentran maneras de generar un impacto positivo. Creo que eso dice mucho del Perú. Tenemos una enorme capacidad para movilizarnos, buscar soluciones y sumar a otros cuando vemos un problema que nos toca de cerca. Desde el BCP creemos que también tenemos un rol que cumplir: acercarnos a esas historias, darles mayor visibilidad y contribuir a que puedan llegar más lejos. Porque cuando conectamos esfuerzos y conseguimos que más personas se involucren, el impacto que podemos generar como sociedad es mucho mayor.

― De las postulaciones recibidas, el 73% provino del norte, el 15% del centro y el 12% del sur. ¿Cómo interpreta esta participación y qué evidencia sobre el desarrollo de iniciativas sociales en las distintas regiones del Perú?

Lo primero que nos muestra es que hay una enorme capacidad de organización y de acción en distintas partes del país. No creo que las cifras necesariamente indiquen que en una región se están haciendo más cosas que en otra; también nos hablan de dónde hemos conseguido llegar con mayor fuerza y dónde todavía tenemos espacio para crecer. Y eso nos deja un desafío importante. Hay muchísimas personas generando cambios en sus comunidades cuyas historias probablemente todavía no conocemos. Tenemos que seguir acercándonos, entender lo que está ocurriendo en cada territorio y conseguir que iniciativas que muchas veces nacen y crecen localmente puedan ser conocidas.

― Piura, Lambayeque y La Libertad lideraron las inscripciones en el norte; Arequipa y Cusco, en el sur; y Lima, Junín e Ica, en el centro. ¿Qué regiones o realidades le gustaría que tuvieran mayor visibilidad en futuras ediciones?

Más que señalar una región en particular, me gustaría que sigamos ampliando el alcance para conocer historias de lugares a los que todavía no hemos llegado con la misma fuerza. Esta edición nos confirma que el compromiso y la capacidad para generar soluciones están presentes en distintas partes del país. Y creo que ahí está uno de los desafíos más interesantes hacia adelante: acercarnos cada vez más a esas realidades, especialmente a aquellas que suelen tener menos espacios para mostrarse. Queremos seguir descubriendo esas historias, porque también nos ayudan a entender mejor el país y lo que podemos aprender de quienes están generando cambios.

― La campaña registró 15.945 votos del público. ¿Qué importancia tiene involucrar a los ciudadanos en la elección de estas iniciativas?

Que casi 16 mil personas hayan participado en la votación es muy valioso porque permite que más peruanos conozcan estas historias, conecten con ellas y sean parte del reconocimiento a estas personas. Y creo que ahí hay algo interesante: votar o compartir una historia también es una forma de involucrarse. Ahora imaginemos qué podría pasar si, además de conocerlas, más personas, empresas y organizaciones encuentran maneras de sumarse a estas iniciativas desde lo que cada una puede aportar. El impacto podría ser mucho mayor. Al final, los cambios más importantes difícilmente los logra un solo actor; se vuelven mucho más potentes cuando somos capaces de sumar esfuerzos alrededor de un mismo propósito.

― Peruanos que Suman nació para visibilizar a personas que generan un impacto positivo en sus comunidades, muchas veces sin recibir reconocimiento. ¿Por qué considera importante que organizaciones como el BCP y El Comercio contribuyan a darles visibilidad?

Las empresas tenemos el deber y la responsabilidad de trascender nuestro negocio y entender que somos parte de la sociedad en la que operamos. Eso significa preguntarnos cómo podemos utilizar nuestras habilidades, escala y espacios para involucrarnos en los desafíos del país y generar valor más allá de nuestra actividad. En el BCP nuestro propósito es transformar planes en realidad, y Peruanos que Suman conecta muy bien con esa mirada: nos permite conocer a personas que ya están transformando sus comunidades, amplificar sus historias y contribuir a que conecten con más personas.

Ahí también tenemos una oportunidad como sociedad. Empresas, ciudadanos, organizaciones y comunidades podemos aportar desde capacidades distintas. Si conseguimos articular mejor esos esfuerzos y hacer que más actores se involucren, podemos ampliar el alcance de iniciativas que ya están funcionando y multiplicar el impacto que generan.

― Más allá del reconocimiento económico a los ganadores, ¿qué impacto espera que tenga esta campaña en las personas que lideran iniciativas sociales y en sus comunidades?

El reconocimiento económico es importante porque puede ayudar a fortalecer las iniciativas, pero creo que el impacto puede ir mucho más allá. La exposición puede hacer que estas historias lleguen a personas y organizaciones que antes no las conocían, generar nuevas conexiones y abrir posibilidades para que lo que ya están haciendo pueda crecer y beneficiar a más personas. Y también hay un efecto que me parece muy valioso: mostrar que sí es posible generar cambios concretos desde el espacio que cada uno ocupa. Cuando conocemos historias como estas, no solo reconocemos a quienes están detrás; también podemos motivar a otros a preguntarse qué pueden hacer desde su rol. Si logramos que más personas se involucren y pasen de reconocer una buena iniciativa a encontrar su propia manera de sumar, el impacto de Peruanos que Suman puede trascender ampliamente a los ganadores.

― Después de tres ediciones, ¿cuál considera que es el principal aporte de Peruanos que Suman al país y qué viene para el próximo año?

Considero que el principal aporte de Peruanos que Suman ha sido mostrar historias de ciudadanos que decidieron involucrarse frente a una necesidad de su entorno y hoy están generando cambios concretos. Después de tres ediciones, queremos llegar a más lugares y lograr que más personas y organizaciones conozcan estas iniciativas y encuentren también una manera de sumarse. Esa misma lógica está presente en Credicorp y sus empresas: contribuir desde lo que cada una sabe hacer, ya sea en inclusión y educación financiera, educación previsional, acceso a seguros o educación. Tenemos capacidades que pueden hacer una diferencia y queremos seguir poniéndolas al servicio de los demás. Ese es el compromiso que queremos fortalecer, buscando siempre nuevas maneras de generar un impacto concreto y sostenible.