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Resumen

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Ortiz cree que la clave para emprender es tener valor, ya que muchas veces el miedo hace que dudemos de nuestras capacidades.
Ortiz cree que la clave para emprender es tener valor, ya que muchas veces el miedo hace que dudemos de nuestras capacidades.
/ CESAR BUENO / EL COMERCIO
Por Julio Vizcarra Torres

Cuando Rodolfo Ortiz Chávez fue elegido ganador de Peruanos que Suman en la edición anterior, su historia dejó de pertenecer solo a las comunidades que había beneficiado con Limphuy Yaku, el sistema capaz de potabilizar las aguas subterráneas de las zonas rurales de Cajamarca. Desde su región, empezó a inspirar a todo un país. Hoy, mientras la iniciativa de El Comercio y el BCP se prepara para celebrar su tercera edición, el inventor recuerda cómo ese reconocimiento transformó su vida, reflexiona sobre lo aprendido junto a las poblaciones campestres y anima a más peruanos a convertir sus ideas en acciones con impacto.

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Entrevista