Para esta tercera edición de Peruanos que Sumna, el primer puesto se llevará S/30,000 y el segundo lugar S/10,000.
Para esta tercera edición de Peruanos que Sumna, el primer puesto se llevará S/30,000 y el segundo lugar S/10,000.
/ HUGOCUROTTO
Por Redacción EC

El BCP y El Comercio presentan la tercera edición de Peruanos que Suman, una iniciativa que busca identificar, visibilizar y reconocer a personas que, con esfuerzo, compromiso e innovación, vienen generando un impacto positivo en sus comunidades y contribuyendo al desarrollo del país.

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