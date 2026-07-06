El BCP y El Comercio presentan la tercera edición de Peruanos que Suman, una iniciativa que busca identificar, visibilizar y reconocer a personas que, con esfuerzo, compromiso e innovación, vienen generando un impacto positivo en sus comunidades y contribuyendo al desarrollo del país.

El concurso contará con la participación de un distinguido jurado, que será el encargado de elegir a los nueve finalistas. Una vez conocidos a los candidatos a llevarse esta tercera edición, los seleccionados competirán en una votación abierta al público, que definirá a los ganadores de la edición de este año (primer y segundo lugar). Con este proceso, la iniciativa busca reconocer historias que generan cambios en el país e inspirar a más peruanos a contribuir desde sus propias comunidades.

Conoce al jurado

Erick Sablich - Gerente de Relaciones Institucionales de Credicorp

Bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, con una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard. Se desempeñó como subdirector periodístico y editor central de Política en el Diario El Comercio.

Verónica Roca-Rey - Gerenta de Relaciones Públicas y Gestión Social de Credicorp

Economista de la Universidad de Miami, con una maestría en Asuntos Internacionales, Desarrollo Político y Económico por la Universidad de Columbia. Tiene experiencia de más de 15 años en gestión de proyectos relacionados al desarrollo económico y educación.

Mario Cortijo - Jefe de Proyectos de Marca de El Comercio

/ HUGO PEREZ

Tiene más de 40 años de trayectoria en el periodismo. Fue editor central de Informaciones de El Comercio. Cuenta con experiencia como profesor universitario en la Universidad de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Paola Villar - Subeditora de Economía & Día1 de El Comercio

/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Estudió Comunicaciones y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tiene experiencia en comunicación corporativa para diversas empresas y entidades nacionales. Fue coordinadora de la sección Economía en El Comercio y editora para Perú en Bloomberg Línea.