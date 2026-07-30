Un sismo de magnitud 5,7 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al noroeste de Pucallpa a las 7:58 p.m. de hoy 30 de julio, en la región Ucayali.
Según el informe, el epicentro del temblor se ubicó a 42 kilómetros al noroeste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, a una profundidad de 16 kilómetros.
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Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -8.23 grados de latitud y -74.18 grados de longitud. No se han reportado daños ni víctimas que lamentar.
Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.
Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:
- Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.
- Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.
- Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.
- Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.
- Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.
- Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.