Un sismo de magnitud 5,7 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al noroeste de Pucallpa a las 7:58 p.m. de hoy 30 de julio, en la región Ucayali.

Según el informe, el epicentro del temblor se ubicó a 42 kilómetros al noroeste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, a una profundidad de 16 kilómetros.

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Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -8.23 grados de latitud y -74.18 grados de longitud. No se han reportado daños ni víctimas que lamentar.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0512

Fecha y Hora Local: 30/07/2026,19:58:43

Magnitud: 5.7

Profundidad: 116 km

Latitud: -8.23

Longitud: -74.18

Referencia: 42 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/hkqyowoRv6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 31, 2026

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?

Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:

Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.

Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.

Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.

Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.