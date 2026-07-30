Sismo de magnitud 5.7 se sintió esta noche en Pucallpa. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 5.7 se sintió esta noche en Pucallpa. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5,7 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al noroeste de Pucallpa a las 7:58 p.m. de hoy 30 de julio, en la región Ucayali.

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