La noche del domingo 20 de septiembre dejó momentos de tensión en Cusco, luego de que tres sismos fueran registrados en menos de cuatro horas, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los movimientos telúricos generaron alarma entre los habitantes, quienes sintieron cómo la tranquilidad de la noche era interrumpida por una sucesión de sacudidas. Hasta el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración. El sismo volvió así a poner en alerta a una población acostumbrada a convivir con el movimiento de la tierra. Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia sobre lo ocurrido.

Aunque la sucesión de tres sismos pueda generar preocupación, el IGP precisa que este hecho, por sí solo, no permite anticipar la ocurrencia de un terremoto de mayor magnitud. La actividad sísmica no puede predecirse de esa manera y cada movimiento debe ser evaluado de acuerdo con sus características y ubicación. Por ello, el organismo científico continúa con el monitoreo permanente de los movimientos registrados en el país. La recomendación es mantener la calma y permanecer atentos a la información oficial. En Cusco, la noche terminó con la incertidumbre propia de una tierra que, por momentos, vuelve a recordar que permanece en movimiento.

Esto fue lo que dijo el IGP sobre los tres sismos ocurridos en el Cusco por lo que la población entró en alerta

La noche en Cusco quedó marcada por una secuencia sísmica que comenzó con un movimiento de magnitud 4,0 y continuó con dos temblores de 3,4 en la misma zona. El segundo sismo ocurrió a las 9:02 p. m., unos 55 minutos después del primero, mientras que el tercero fue registrado cerca de las 11:56 p. m. La sucesión de movimientos responde a un proceso de reajuste de las rocas en la corteza terrestre tras la liberación de energía inicial. Estos eventos posteriores pueden ser considerados réplicas cuando existe una relación con el movimiento principal. Así, la tierra volvió a estremecerse varias veces durante una misma noche.

Aunque el primer sismo no alcanzó una magnitud particularmente elevada, su poca profundidad, de apenas 12 kilómetros, y su cercanía a la ciudad hicieron que fuera percibido con mayor claridad. El IGP registró una intensidad de III-IV en Cusco, nivel que corresponde a un movimiento perceptible especialmente dentro de las edificaciones. La combinación de profundidad y ubicación explica por qué el temblor generó alarma entre los habitantes. Tras cada sacudida, la población quedó atenta a cualquier nuevo movimiento. Sin embargo, la sucesión de estos eventos debe entenderse dentro de la dinámica sísmica de la zona.

Cámaras de seguridad dieron cuenta que la población salió a las calles cuando se produjo el temblor

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el temblor alteró la tranquilidad de Cusco y llevó a varios vecinos a salir rápidamente de sus viviendas. En medio de la incertidumbre, también se reportaron inconvenientes en algunos ascensores de edificios mientras ocurría el movimiento telúrico. La ciudad vivió así unos minutos de tensión, mientras los habitantes buscaban espacios seguros ante la posibilidad de nuevas sacudidas. Sin embargo, la actividad sísmica no se detuvo con el primer episodio. Durante las horas siguientes, otros movimientos volvieron a estremecer la zona.

A las 9:02:51 p. m., el IGP registró un segundo sismo de magnitud 3,4 y una profundidad de 11 kilómetros, con epicentro nuevamente ubicado a 11 kilómetros al este de Cusco. El organismo le asignó una intensidad II en la ciudad. Casi tres horas después, a las 11:56:56 p. m., un tercer movimiento, también de magnitud 3,4, volvió a registrarse en la misma zona. Esta vez, el sismo tuvo una profundidad de nueve kilómetros y alcanzó igualmente una intensidad II en Cusco. La noche terminó así con tres movimientos que mantuvieron en alerta a la población.

Las autoridades locales de Defensa Civil no consignan daños como consecuencia de los sismos

La noche sísmica que atravesó Cusco dejó tres movimientos perceptibles para la población, aunque fue el temblor de magnitud 4,0 el que se sintió con mayor intensidad. La sucesión de sacudidas interrumpió la tranquilidad de los habitantes y llevó a muchos a mantenerse atentos ante la posibilidad de nuevos movimientos. La cercanía de los epicentros y la poca profundidad de los eventos contribuyeron a que fueran sentidos dentro de la ciudad. Sin embargo, la actividad telúrica no pasó de generar preocupación entre los ciudadanos. Con el transcurrir de las horas, la situación retornó progresivamente a la calma.

Hasta el momento, las autoridades locales de Defensa Civil no han reportado víctimas ni daños materiales relacionados con estos sismos. La principal consecuencia confirmada fue, precisamente, que los movimientos fueron percibidos por la población, especialmente el de mayor magnitud. Los reportes oficiales no consignan afectaciones de consideración en viviendas u otras infraestructuras. Mientras las autoridades mantienen la vigilancia, los habitantes permanecen atentos a la información sobre la actividad sísmica. Así, la noche quedó registrada más por el sobresalto que provocaron los temblores que por consecuencias materiales.

Se recomienda a la población mantener preparados sus planes familiares de emergencia según INDECI

Tras los movimientos registrados en Cusco, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vuelve a poner sobre la mesa una realidad que acompaña al país: Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. En este escenario, la prevención vuelve a convertirse en la principal herramienta frente a una emergencia. El organismo recomienda a las familias mantener vigentes sus planes de emergencia y reconocer con anticipación los lugares seguros dentro de sus viviendas. Prepararse antes de que ocurra un sismo puede marcar la diferencia cuando cada segundo cuenta.

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el llamado durante un movimiento telúrico es mantener la calma y dirigirse hacia una zona segura previamente identificada. También se aconseja mantenerse alejados de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que representen algún riesgo. La reacción debe ser rápida, pero sin caer en el pánico ni exponerse innecesariamente. Una vez pasado el movimiento, es importante seguir las indicaciones de las autoridades y evaluar el entorno antes de desplazarse. En un país acostumbrado a sentir la tierra moverse, la prevención sigue siendo una tarea que comienza mucho antes del temblor.

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