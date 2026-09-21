Por Christian Gambini

La noche del domingo 20 de septiembre dejó momentos de tensión en Cusco, luego de que tres sismos fueran registrados en menos de cuatro horas, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los movimientos telúricos generaron alarma entre los habitantes, quienes sintieron cómo la tranquilidad de la noche era interrumpida por una sucesión de sacudidas. Hasta el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración. El sismo volvió así a poner en alerta a una población acostumbrada a convivir con el movimiento de la tierra. Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia sobre lo ocurrido.