Un accidente en Miraflores dejó cinco personas heridas tras la volcadura de una camioneta en la Costa Verde, a la altura de la playa Punta Roquitas. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en el que el conductor del vehículo pierde el control y se despista dando varias vueltas de campana.

Tras el accidente, Bomberos Voluntarios del Perú y personal de emergencia llegaron de inmediato en la zona para auxiliar a los ocupantes que quedaron atrapados en el vehículo que quedó totalmente destrozado tras el despiste. Las cinco personas heridas fueron trasladados de urgencia al Hospital José Casimiro Ulloa, ubicado en Miraflores, y se encuentran con pronóstico reservado.

Por su parte, efectivos de la Policía Nacional del Perú procedieron a acordonar la zona del accidente para facilitar las labores de auxilio y evitar congestión vehicular en este tramo de la Costa Verde. Los agentes iniciaron las pericias correspondientes y la recopilación de testimonios para esclarecer las circunstancias exactas en las que el conductor perdió el control de la unidad antes del despiste.

Cinco personas resultaron heridas tras la volcadura de una camioneta en la Costa Verde, a la altura de la playa Punta Roquitas, en Miraflores. (Foto: Captura de video / Latina)

En un informe de Latina se muestran las cámaras de seguridad de la zona, donde minutos antes del accidente, 1:53 a.m., se puede ver al vehículo color gris transitar por la Costa Verde con normalidad.

Municipalidad de Miraflores se pronuncia

La Municipalidad de Miraflores se pronunció sobre lo ocurrido y descartó que el accidente estuviera vinculado con presuntos piques ilegales en la Costa Verde e indicó que serán las investigaciones las que determinen qué originó el despiste.

“Podemos descartar absolutamente el tema de piques ilegales, el auto se transita solo, no hay ningún auto en los costados, no está realizando carreras y no hay ningún auto involucrado alrededor de esto”, señaló Sergio Tapia, vocero del municipio a Latina.

Cinco personas resultaron heridas tras la volcadura de una camioneta en la Costa Verde, a la altura de la playa Punta Roquitas, en Miraflores. (Foto: Captura de video / Latina)

Por otro lado, dentro del vehículo se encontraron botella de alcohol, por lo que no se descarta que el consumo de estas bebidas haya provocado el accidente. La PNP continúa investigando el caso para esclarecer los hechos.