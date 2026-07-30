Cinco personas resultaron heridas tras la volcadura de una camioneta en la Costa Verde, a la altura de la playa Punta Roquitas, en Miraflores. (Foto: Captura de video / Latina)
Cinco personas resultaron heridas tras la volcadura de una camioneta en la Costa Verde, a la altura de la playa Punta Roquitas, en Miraflores. (Foto: Captura de video / Latina)
Por Redacción EC

Un accidente en Miraflores dejó cinco personas heridas tras la volcadura de una camioneta en la Costa Verde, a la altura de la playa Punta Roquitas. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en el que el conductor del vehículo pierde el control y se despista dando varias vueltas de campana.

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