La madrugada de este viernes 22 de mayo se registró un aparatoso accidente en el en el circuito de playas de la Costa Verde, en la jurisdicción de Magdalena. Un automóvil modelo Station Wagon se despistó y chocó contra un poste, dejando a los dos ocupantes heridos.

El vehículo de marca Station Wagon, con dos hombres a bordo (el conductor y un pasajero), se despistó y chocó con un poste a la altura de la Bajada Sucre, hecho que rápidamente fue alertado y tuvo una rápida respuesta por parte del Cuerpo de Bomberos.

Según la página oficial del Cuerpo de Bomberos, el accidente se reportó minutos después de las 4:30 a.m. y fueron necesarias hasta cinco unidades para atender la emergencia.

Aparatoso accidente vehicular en Magdalena deja dos heridos. (Foto: Captura de video / RPP)

La gravedad del choque resultó muy fuerte que uno de los ocupantes, el conductor, terminó atrapado en la carrocería y tuvo que ser rescatado por los bomberos.

Para rescatar al hombre atrapado a bordo del Station Wagon, los rescatistas utilizaron pinzas hidráulicas haciendo maniobras de extracción y asi quitar el techo del vehículo. El chofer permaneció consciente en todo momento.

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Debido al accidente y a la atención de los heridos, el tránsito en el circuito de playas de la Costa Verde se vio interrumpido por un prolongado momento en el sentido hacia Chorrillos. Esto generó largas filas de vehículos.

Aparatoso accidente vehicular en Magdalena deja dos heridos. (Foto: Captura de video / RPP)

Por su parte, los hombres afectados fueron auxiliados y trasladados de emergencia a centros de salud cercanos, donde se atienden por las lesiones sufridas.

¿A quién llamar en una emergencia?

Si eres testigo de una emergencia contacta de inmediato al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Para incendios, rescates y fugas de gas, llama al 116.

También en caso de Emergencias Médicas SAMU (Sistema de Atención Médica de Urgencia), que es un servicio gratuito de ambulancias disponible a nivel nacional. Llama al 106.

Asimismo, EsSalud – STAE (Sistema de Transporte Asistido de Emergencias). Ambulancias para asegurados de EsSalud al 117.