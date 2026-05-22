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Aparatoso accidente vehicular en Magdalena deja dos heridos. (Foto: Captura de video / RPP)
Aparatoso accidente vehicular en Magdalena deja dos heridos. (Foto: Captura de video / RPP)
Por Redacción EC

La madrugada de este viernes 22 de mayo se registró un aparatoso accidente en el en el circuito de playas de la Costa Verde, en la jurisdicción de Magdalena. Un automóvil modelo Station Wagon se despistó y chocó contra un poste, dejando a los dos ocupantes heridos.

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