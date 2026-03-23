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Accidente vehicular en Barranco. Foto: América Noticias
Accidente vehicular en Barranco. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un hombre falleció y otro resultó gravemente herido tras el despiste de la moto en la que viajaban. El accidente ocurrió al promediar las 8 de la mañana de hoy en la subida de Armendáriz, distrito de Barranco, rumbo al circuito de la Costa Verde.

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