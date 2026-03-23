Un hombre falleció y otro resultó gravemente herido tras el despiste de la moto en la que viajaban. El accidente ocurrió al promediar las 8 de la mañana de hoy en la subida de Armendáriz, distrito de Barranco, rumbo al circuito de la Costa Verde.

Según América Noticias, ambos agraviados no portaban casco al momento del choque que habría sido por excesiva velocidad. Además, el SOAT estaba vencido desde setiembre de 2025.

Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cercar la zona y cerrar un carril y así realizar las diligencias de rigor. El fallecido responde al nombre de Edwin Quino Natividad, mientras que su acompañante Jefferson Cuellar Mandujano se encuentra en el hospital Casimiro Ulloa en Miraflores.

Se exhorta a los conductores tomar sus precauciones, ya que el tráfico se ha incrementado rumbo hacia Barranco y Chorrillos.

¿Cómo fue el accidente en Armendáriz?

Testigos indicaron que los hombres se dirigían hacia Barranco, sin embargo, perdieron el control de su unidad y chocaron contra un señalética. Quino Natividad salió “disparado” y murió tras el fuerte impacto.

Muertes por accidentes de tránsito

Según cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), entre enero y el 11 de marzo se han registrado 32.696 fallecidos en todo el país.

Las regiones con mayor número de defunciones son Lima, La Libertad y Piura. Del total de casos reportados, más de 1.500 son relacionados a menores de edad, una cifra que evidencia la magnitud del problema.

¿A quién llamar en caso de un accidente de tránsito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 . También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506.