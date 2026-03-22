Resumen

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Balacera deja un fallecido y dos heridos en Independencia. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Balacera deja un fallecido y dos heridos en Independencia. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

Una balacera registrada la noche del 21 de marzo en la Peña Los Andes, en el distrito de Independencia, dejó una persona fallecida y dos heridas, en un nuevo hecho de violencia que golpea al sector artístico y de entretenimiento.

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