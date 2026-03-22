Una balacera registrada la noche del 21 de marzo en la Peña Los Andes, en el distrito de Independencia, dejó una persona fallecida y dos heridas, en un nuevo hecho de violencia que golpea al sector artístico y de entretenimiento.

El ataque ocurrió durante la celebración por el 15 aniversario del guitarrista Alexander Carrasco, cuando el local se encontraba con público a la espera de las presentaciones musicales.

Ataque armado en la Peña Los Andes deja una víctima mortal y dos heridos. (Foto: César Grados/@photo.gec)

De acuerdo con testimonios, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron hasta el establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra el portón de ingreso, generando pánico entre los asistentes.

Las personas que se encontraban en el interior fueron evacuadas rápidamente, mientras se registraban escenas de terror por la intensidad de los disparos.

Una integrante de una de las agrupaciones que iba a presentarse, quien prefirió mantener su identidad en reserva, indicó que los atacantes “empezaron a disparar a matar” y señaló que ya existían rumores de presuntas extorsiones contra el local.

Sicarios irrumpen en peña de Independencia y desatan balacera con saldo fatal. (Foto: César Grados/@photo.gec)

La víctima mortal fue identificada como José Dante Valdera Cachay, de 42 años, quien se desempeñaba como personal de seguridad de la peña desde hace tres años durante los fines de semana.

En tanto, los dos heridos fueron trasladados a la clínica Jesús del Norte, donde permanecen con pronóstico reservado.

Hasta el momento, los organizadores del evento no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. En tanto, vecinos de la zona también se resguardaron durante el ataque por temor a resultar afectados.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las causas del atentado, en medio de crecientes denuncias por hechos de violencia vinculados a extorsión en locales de entretenimiento.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

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