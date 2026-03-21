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Un hombre de 27 años falleció atropellado en el Jirón de la Unión esta madrugada. (Foto: GEC)
Un hombre de 27 años falleció atropellado en el Jirón de la Unión esta madrugada. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Un hombre de unos 27 años murió al ser atropellado por un vehículo desconocido y conducido por alguien que fugó del lugar en el Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima.

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