Un hombre de unos 27 años murió al ser atropellado por un vehículo desconocido y conducido por alguien que fugó del lugar en el Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima.

El accidente ocurrió la madrugada de hoy, sábado 21 de marzo, en el cruce del Jirón de la Unión con la Av. Uruguay, y uno de los amigos del fallecido lo identificó, según Exitosa Noticias, como Flavio Laos de 27 años.

Un hombre de 27 años falleció atropellado en el Jirón de la Unión esta madrugada. (Foto: GEC)

El cuerpo de Laos permaneció por varias horas en la vía pública hasta que el personal de la Comisaría de Alfonso Ugarte llegó a inspeccionar la zona y proceder con el levantamiento del cadáver.

El caso pasará a manos de la Unidad de Investigación de Tránsito, en la cual se espera que se logre la identificación del vehículo y del chofer a través del uso de las cámaras de seguridad instaladas en el Jirón de la Unión cerca del lugar de los hechos.