Robo a joyerías del Centro de Lima: la modalidad más usada, herramientas que usan los delincuentes y las zonas bajo riesgo

Los robos a las joyerías del Centro de Lima se perpetran especialmente en horas de la madrugada y mediante la modalidad del forado, el cual consiste en romper una pared de un local contiguo e ingresar por los servicios higiénicos.

En estos casos, los hampones realizan una inspección del local a robar y analizan si hay inmuebles aledaños que estén deshabitados para ingresar en la noche y hacer el forado durante la madrugada.

Asaltan joyeria Crispín ubicada en Jirón de la Unión |Foto: Hugo Perez / @photo.gec

Los delincuentes también optan por asaltar joyerías en pleno horario de atención a los clientes. Ellos, armados y encapuchados, irrumpen en los locales y rompen las vitrinas para robar las joyas y fugar en motos. Esa modalidad de robo se ha visto en locales del jirón de la Unión.

Según datos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima remitidos a El Comercio en noviembre pasado, tras una solicitud de acceso a la información pública, el número total de agentes de serenazgo descendió de 1.290 en enero del 2023 a 867 en octubre del 2025

Los delincuentes que roban joyerías son especializados, afirma especialista

Los robos a las joyerías se producen porque se dan algunas condiciones que son aprovechadas por los delincuentes. El general (r) PNP Juan Carlos Sotil, exjefe de la Dirincri, explicó a El Comercio que muchos locales del Centro de Lima son construcciones antiguas hechas de quincha o barro, lo cual les permite a las bandas realizar forados con facilidad.

“Las joyerías se han concentrado desde antaño en zonas del Centro de Lima y algunas se han quedado, y son víctimas de robos porque se han instalado en inmuebles de construcción antigua, los cuales muchos de ellos son de adobe y quincha”, afirmó el especialista.

Además, enfatizó que los dueños de las joyerías se confían en que tienen una supuesta vigilancia constante por estar cerca de Palacio de Gobierno, por lo que optan por no instalar cámaras de seguridad ni sistema de alarmas con sensores de movimiento o ruido, lo cual también es aprovechado por los delincuentes.

Gral. PNP (r) Juan Carlos Sotil. Foto archivo GEC

Sotil explicó que los hampones, para hacer el forado, utilizan un solvente como el kerosene para ablandar la pared, luego colocan un tronco y lo empujan con una gata hidráulica. Aseguró que eso no genera ruido. Los sujetos alquilan inmuebles contiguos a las joyerías o irrumpen en viviendas deshabitadas para ingresar con facilidad.

“Son delincuentes especializados, no cualquiera hace forado. Se llama forado cuando se hace en la pared, y rififi cuando el hueco está en el techo”, refirió.

Explicó que los delincuentes también usan lanzas térmicas o soldadura autógena para abrir cajas fuertes, mallas de seguridad o cadenas que pueda haber en las joyerías.

Sotil indicó que los policías que hay en los alrededores de Palacio de Gobierno son de Dirección de Seguridad del Estado de la PNP, quienes se focalizan en cuidar dicho inmueble y no los alrededores.

El actual precio del oro y la plata atrae a delincuentes que roban joyerías, indicó especialista

El arquitecto Fredi Navarro Córdova, director del Instituto Peruano de Joyería y Arte, explicó a El Comercio que el incremento de robos a joyerías se debería a que el precio del oro y la plata ha aumentado en los últimos años.

Incluso, indicó que hasta hace unos años el robo de plata no era muy común, ya que su precio internacional era bajo y su reventa en el mercado negro disminuía de manera considerable, por lo que los delincuentes optaban por no robar joyas de plata, sin embargo, eso ha cambiado.

“Es muy probable que se puedan incrementar los robos en joyerías de plata a razón de que la plata está por cerrar hoy en el mercado de Nueva York a 8.5 soles el gramo”, indicó.

Navarro señaló que las joyas de oro que son robadas por los delincuentes no son revendidas en otras joyerías, sino que son llevadas a oficinas que se dedican a la compra y venta de oro a menor escala, pero reciben montos menores en comparación al precio internacional.

Una cosa distinta ocurre con las joyas de plata, ya que son fundidas para venderlas en barra, ya que los delincuentes no se quieren exponer de ofrecerlas en varias tiendas porque puede llamar la atención de las autoridades y debido a que el precio de reventa se cae a una tercera parte de su precio original.

Navarro pidió que las personas que se dedican a la venta y compra de oro a tener cuidado en la actual coyuntura porque los contactos se realizan a través de las redes sociales, por lo que les recomendó a identificar bien a sus clientes.

Los robos perpetrados a joyerías del Centro de Lima en los últimos años

Enero del 2026

Durante la madrugada del miércoles 7 de enero, una joyería ubicada frente al Palacio de Gobierno, en el Centro de Lima, fue asaltada por ocho delincuentes. Para ingresar al local, los sujetos realizaron un forado desde un inmueble contiguo y se llevaron cerca de 4 mil dólares en efectivo, además de joyas y otros artículos de valor. El negocio funciona hace cinco años en ese lugar. Los sujetos pudieron ingresar con facilidad porque el local del costado está cerrado hace varios años.

El dueño del local contó que, tras recibir la alerta del robo a su negocio, llegó junto a un grupo de personas y pudo intervenir a un sospechoso, identificado como José William Salazar Ortiz, quien fue trasladado a la comisaría. Sin embargo, dicho sujeto fue liberado, pese a que tiene antecedentes por robos similares y cuenta con 10 denuncias por diversos delitos.

Octubre del 2025

Una banda de delincuentes robó durante dos horas joyas de plata y oro de la joyería Meliza, ubicada en la cuadra 2 del jirón Camaná, en los alrededores de la Municipalidad de Lima.

Las investigaciones de la Policía determinaron que los malhechores utilizaron la modalidad conocida como el forado. Ellos accedieron al baño de la joyería a través de una pared de local contiguo. Se llevaron más de un millón de soles en joyas

Tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del local, donde se ve el rostro de unos de los delincuentes, la Policía capturó en San Juan de Lurigancho a los integrantes de la banda que perpetraron el robo. Ellos fueron identificados como Carlos Hernán Calvo Ramos, Luis Tambra Valdez y Ever Crispín Boris.

Abril del 2025

Un delincuente murió tras caer de un edificio cuando intentaba huir de la Policía, luego de un frustrado robo a una casa de cambio ubicada en el jirón de la Unión. La Policía detuvo a tres sujetos más.

Enero del 2021

Un grupo de cuatro sujetos encapuchados en moto robó, en solo 30 segundos, artículos valorizados en 30 mil dólares de una joyería del jirón de la Unión. Lo llamativo del hecho es que el robo se perpetró en horas de la noche, cuando aún había personas en la tienda y transitando por los alrededores. Días después fueron capturados los delincuentes en una vivienda de San Juan de Miraflores. Los detenidos revelaron que días antes ya habían analizado qué artículos iban a robar y constatar si las vitrinas contaban con seguro o no.

Trasladan a la Dirincri a banda"Los audaces del jirón de la unión", que asaltó la joyería Crispín en en el Centro de Lima. (Foto: @photo.gec)

Septiembre del 2019

Unos seis delincuentes en moto irrumpieron y rompieron, con comba, los mostradores para robar joyas de oro de la joyería Diana, ubicada en el jirón Huallaga. Los productos robados estaban valorizados en 50 mil soles.

Marzo del 2017

Una banda de tres delincuentes asaltó en solo dos minutos una galería ubicada en el pasaje Olaya, a pocos metros de la plaza Mayor, y se llevaron 30 mil dólares en joyas.