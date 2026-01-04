Carlos Gonzales
Lima-Chosica: los 49 cruces que representan un peligro y que podrían demorar la circulación de los coches
El desarrollo del proyecto del Tren Lima-Chosica ha llevado a varias interrogantes sobre cómo sería su funcionamiento. Uno de los puntos claves es cómo transitarán los coches y locomotoras en zonas donde hay cruces y gran congestión vehicular. El reciente choque de trenes en el Cusco ha encendido las alertas, ya que en Lima hay zonas con alta densidad urbana. El proyecto impulsado por la Municipalidad de Lima y que será ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se desarrollará sobre el actual trazo del tren de carga, es decir, compartirán los rieles.

