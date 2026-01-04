Lima-Chosica: los 49 cruces que representan un peligro y que podrían demorar la circulación de los coches

MIRA AQUÍ: Cordillera Blanca cierra sus nevados y el turismo siente el impacto: la verdad sobre el deshielo en el Parque Nacional Huascarán

Los especialistas coincidieron en que los cruces a nivel más peligrosos están ubicados en Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Santa Clara, Huaycán, Santa Anita, El Agustino y Cercado de Lima, especialmente en los puntos donde hay gran movimiento de personas, así como viviendas instaladas cerca del riel. Debido a que la línea férrea va en paralelo, en gran parte de su trayecto, a la Carretera Central, las personas deben cruzar los rieles para llegar a un paradero y abordar un vehículo de transporte público hacia su destino.

Además, muchas veces las coasters piratas conocidas como ‘chosicanos’ se estacionan por varios minutos en los paraderos, incluso invaden las rieles o el derecho vía de la línea férrea en busca de pasajeros sin medir las consecuencias. Otro hecho que representa un peligro es que los mototaxis y las combis, que cubren una ruta de aproximación, es decir trasladan a las personas hasta la Carretera Central, transitan de manera temeraria por los cruces del tren de carga sin respetar las luces del semáforo.

Algunas unidades no respetan las señales de tránsito ni los semáforos. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Entre las zonas con mayor exposición al peligro están el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón (Carretera Central) y Las Torres, a la altura del Zoológico de Huachipa. Otro punto está situado en el kilómetro 10.5 de la Carretera Central, cerca del Real Plaza de Santa Clara. La zona de la entrada a Huaycán, en Ate, a la altura del kilómetro 16.5 de la Carretera Central, también constituye un lugar peligroso.

Precisamente, Jaime Blanco Ravina, gerente general de Ferrovías Central Andina, señaló que donde más se presentan accidentes durante el trayecto del tren de carga es la zona comprendida entre Chosica y la estación Desamparados.

“El tramo de mayor problema es entre Chosica y Desamparados, constantemente la gente invade la zona del ferrocarril, constantemente tenemos colisiones con buses, con automóviles, con personas que ocupan la vía férrea y hay accidentes, y cuando ocurren accidentes se detiene toda la circulación ferroviaria”, afirmó Blanco durante una de las sesiones de la mesa técnica.

Testimonio de un vecino de El Agustino

Un vecino de El Agustino contó a El Comercio que en su distrito la intercepción más peligrosa está ubicada en el cruce de las avenidas Mariátegui y Ferrocarril en ambos sentidos, ya que no hay señalización y mucho menos presencia de policías de Tránsito.

Indicó que, además, se presenta congestión vehicular todos los días en dirección a Puente Nuevo, por lo que el tren de carga debe detener su marcha o avanzar lento. Aseguró que los accidentes son constantes en la zona.

Recordó que el último incidente ocurrió a fines de octubre, cuando un bus de la línea 10 A fue impactado por el tren de carga por querer ganarle el paso. El hecho no terminó en tragedia porque el tren se detuvo y solo embistió por la parte trasera a la unidad.

Proponen construir pasos a desnivel para evitar accidentes

El arquitecto Juan Maguiña, especialista en proyectos ferroviarios indicó a El Comercio que, durante las cinco mesas técnicas que desarrolló el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bajo la gestión de César Sandoval para analizar la viabilidad del proyecto, el Ferrocarril Central Andino advirtió que en el trayecto del Tren Lima-Chosica había 49 cruces vehiculares de alto riesgo.

Los vecinos cruzan por cualquier parte de los rieles porque no hay accesos establecidos. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Por ello, propuso la construcción de pasos a desnivel y puentes peatonales para lograr que el tren avance sin obstáculos en la vía. Sin embargo, remarcó que esas obras se deben ejecutar en la tercera etapa del proyecto, donde se contempla la implementación de un segundo riel paralelo. Toda esta fase tomaría, según dijo, un plazo de tres años.

No obstante, Maguiña consideró que en la primera etapa del proyecto se podría colocar policías a lo largo de la vía del tren para agilizar el tránsito, así como señalización y tranqueras para evitar colisiones. Otra opción es que se instalen plumas en tramos con suficiente espacio para que los convoys que transcurran por el único riel se desvíen y no colisionen, tal como ocurrió con los trenes de las empresas Perú Rail e Inca Rail en Cusco.

Maguiña indicó que los coches que se utilicen en el Tren Lima-Chosica solo podrían ir a una “velocidad comercial” de 40 km/h.

Plantean mayor despliegue de agentes de la Policía Ferroviaria en cruces peligrosos

Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, indicó a El Comercio que fuentes de la Policía Ferroviaria le informaron que había entre 25 y 35 cruces a nivel de alta peligrosidad en el trayecto del Tren Lima-Chosica, pero que se sorprendió cuando el concesionario confirmó, durante una reunión promovida por el MTC, que eran en total 49 cruces de alto riesgo.

“El problema era eso (los cruces de alta peligrosidad). Se argumentó que por esa razón no se podía inmediatamente habilitar la circulación del tren (donado por Caltrain) así sea en una sola vía porque había necesariamente que colocar semáforos, tranqueras en cada lugar y esa era la razón por la cual iban a demorar”, refirió.

El especialista consideró que la opción más viable para que el tren avance sin problemas es que se coloquen agentes de la Policía Ferroviaria en los mencionados cruces, se implemente señalización y se instalen tranqueras y semáforos inteligentes que den “una ola verde” cada vez que pasen los coches y las locomotoras.

Se espera que las autoridades intervengan los cruces del tren para evitar accidentes. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Consideró que para cubrir todo el trayecto del Tren Lima-Chosica se necesitaría desplegar unos 150 agentes de la Policía Ferroviaria por turno, pero advirtió que eso representaría “un costo bastante importante para el Estado”.

Quispe Candia señaló que en las reuniones de las mesas técnicas no se comentó sobre la posibilidad de construir pasos a desnivel. En su opinión, dichas obras resultarían más costosas y demandarían mucho tiempo.

Cruces peligrosos fueron un motivo para no autorizar funcionamiento de trenes, afirma exministro César Sandoval

César Sandoval, exministro de Transportes y Comunicaciones, explicó que se opuso al funcionamiento de una marcha blanca o pruebas de los trenes donados por Caltrain a la Municipalidad de Lima porque no se habían implementado acciones para garantizar la seguridad vial, como la habilitación de la doble vía, la señalización, las estaciones, los paraderos y los cruces.

Incluso, indicó que esa misma posición también fue asumida por los participantes de las mesas técnicas que organizó el MTC. Por ello, advirtió que si se disponía el funcionamiento de los trenes sin una debida adecuación de la línea férrea podría haber ocurrido un accidente como el registrado de manera reciente en el Cusco.

Las autoridades deberán realizar acciones para que se respete el derecho de vía del tren. ((Foto: Julio Reaño/El Comercio)

“A menos de medio metro (de la línea férrea) están las propiedades donde viven familias y donde corren riesgos y no hay cruces, entonces tiene que haber un proceso, y sería irresponsable que el MTC y Proinversión hacer ‘al guerrazo’ algo que solo satisfaga un cálculo político”, manifestó.

“El accidente de los trenes que ha ocurrido en Cusco nos pone en alerta que hay que ver la señalización y darles seguridad a las personas y condiciones de infraestructura adecuadas y garantizarles que no haya accidentes”, agregó.

Además, resaltó que los cruces peligrosos eran un impedimento para el inicio de las pruebas. “Los carros cruzan, la gente pasa porque no hay cruce, no hay señalización y la gente está a menos de medio metro de esa vía que es para carga de mineral”, agregó.

Intervenciones en los cruces ferroviarios deben ser de acuerdo con el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, según ingeniero civil

El ingeniero Alberto Rodríguez Erazo, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), señaló que se deben adoptar medidas para garantizar la seguridad vial de los usuarios en los cruces ferroviarios a nivel en lo que será el trayecto del Tren Lima-Chosica.

“Una primera medida de seguridad es la señalización, que puede ser horizontal y vertical, así como reglamentaria y preventiva, para alertar a los peatones y conductores que va a aproximarse al cruce del tren”, refirió el experto.

Además, Ramírez indicó que las intervenciones que se realicen en los cruces a nivel deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles.

“Lo único que se tiene que hacer es tratar de diseñar adecuadamente los cruces a nivel que existen y para eso hay requisitos mínimos que están estipulados en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles. Por ejemplo, el ancho de la vía vehicular no debe ser menor de 11 metros si son vías pavimentadas o de 10 metros si son vías no pavimentadas. Las pendientes de las vías vehiculares no deben ser mayores a 3% en la proximidad al cruce y las vías férreas no deben ser mayores al 1% en la aproximación al cruce”, afirmó.

Eso se complementa con los dispositivos de seguridad que se deben colocar en el cruce para prevenir accidentes. “Entre las más importantes están las barreras automáticas, las cuales se cierran cuando se acerca el tren para impedir el acceso de los vehículos livianos, también se suele poner las luces rojas intermitentes para alertar a los peatones y conductores. También se ponen campanas y sistemas de detección de obstáculos. Estos últimos alertan al conductor del tren sobre la presencia en la vía de peatones, vehículos, animales y derrumbes”, aseveró el ingeniero civil.

“También se usan las banderistas automáticas, que son banderines que se colocan en las cuatro intersecciones del cruce para que vean las señales de que se está acercando un tren”, agregó.

¿Cómo se ejecutará el proyecto del Tren Lima-Chosica?

La Municipalidad de Lima firmó un convenio con el MTC para cederle en cesión de uso los coches y locomotoras donados por la empresa Caltrain a fin de operar el proyecto denominado Tren Lima-Chosica. La novedad de este acuerdo es que también participarán Proinversión y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Proinversión liderará el proceso de negociación y suscripción de las adendas con el concesionario.

La obra ferroviaria contempla un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros, conectando el Cercado de Lima, El Agustino, Santa Anita, Ate, Chaclacayo y Lurigancho–Chosica mediante el uso de 19 locomotoras y 90 coches de doble nivel.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el proyecto estaría en funcionamiento en el 2026, incluso afirmó que podría ser en el primer trimestre o primer semestre.

La autoridad edil explicó que el proyecto del Tren Lima-Chosica se desarrollará en tres etapas. En una primera fase, el funcionamiento será de cinco coches o siete en un convoy sobre el material ya existente en la vía y en turnos de mañana y tarde, pero en un solo sentido. En la segunda etapa se ampliará el número de paraderos y, en la fase final, se implementará el segundo riel paralelo.

Desde el 12 de diciembre último se iniciaron unas pruebas en vacío de un grupo de cinco coches desde Lima hasta Chosica. Dicho lote de coches fue sometido a un mantenimiento preventivo en los talleres del Ferrocarril Central Andino en Chosica, trabajo que se realizará en un plazo de tres semanas a cuatro semanas, para luego seguir con otro grupo, informó la Municipalidad de Lima.