Horóscopo de HOY, viernes 17 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: no habrá problema que no pueda resolver y le pedirán que actúe en otra área. Amor: un cambio positivo de ánimo generará momentos de intensa calidez en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una decisión a tiempo asegurará el éxito de un proyecto que está estancado. Amor: se darán las circunstancias como para comprometerse en una relación estable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: otros se quejarán por metas que se ven altas pero esa queja no será su caso. Amor: llegará a su vida una persona interesante y atractiva de la que querrá enamorarse.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: iniciará acciones audaces y generará un proyecto que traerá beneficios. Amor: trabajará para no postergar una cita romántica y logrará momentos agradables.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará una buena idea y resolverá problemas que implican demasiados gastos. Amor: un encuentro divertido generará momentos románticos plenos de calidez.

VIRGO (agosto 23-septiembre22)

Trabajo y negocios: un beneficio o ganancia demorada finalmente llegará y alivia los nervios. Amor: tomará iniciativas para mejorar en lo sentimental y la armonía resurgirá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: el clima laboral mejora por su capacidad de persuasión para el éxito. Amor: un viaje bien planeado será ideal para fortalecer la pareja y aumentar la calidez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: lo que parece una crisis será una oportunidad. Nuevo comienzo. Amor: una situación inestable en la pareja comenzará a resolverse si se decide a dialogar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la actividad crecerá y trae satisfacciones. Se avecina desafío. Amor: un familiar tendrá actitudes negativas, pero no afectarán a la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: ante una situación compleja alguien vendrá con ayuda muy útil. Amor: una serie de torpezas le convertirán en alguien encantador. Nuevo romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: cierta inestabilidad causará zozobra pero surgirá una nueva alternativa. Amor: un momento de discordia en la pareja no empañará tanta demostración amorosa.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: gente poco idónea será un obstáculo que superará si se concentra. Amor: un encuentro no será como lo espera pero si insiste, hallará una relación duradera.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO CUIDADOSA CON SENTIMIENTOS DE OTROS. SUS IMPULSOS SON ARRASADORES.