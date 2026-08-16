El dato más contundente proviene de sus propios registros oficiales. En su Declaración Jurada de Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Vidal Camargo admite haber sido condenado a tres años de prisión efectiva por el delito de proxenetismo.

La sentencia fue dictada en 2007 por la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima. Aunque el candidato consigna estar “rehabilitado de oficio” y habilitado para postular, los registros del Ministerio Público de la época revelan el trasfondo real de la historia de su sentencia.

La investigación original se formuló bajo el cargo específico de proxenetismo en agravio de menores de edad. Su internamiento en el penal no fue un error, sino el resultado de una acusación por explotación sexual.

El rastro de Manuel Vidal en las fiscalías de Lima Este no es nuevo. Los folios oficiales muestran denuncias en las fiscalías de Santa Anita por agresiones contra las mujeres (2021) y por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones (2023). Ambas car petas fiscales fueron archivadas en su oportunidad al calificar las denuncias, quedando sin responsabilidad penal.

—Investigaciones vigentes—

Documentos oficiales confirman que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) le abrió una investigación preliminar el pasado 24 de febrero de 2026 por el presunto delito de lavado de activos. Un despacho de la Fecor rastrea el origen de su patrimonio y sus movimientos financieros.

El candidato de Avanza País acumula otras dos denuncias recientes: una en junio ante la fiscalía de Chupaca, en Junín, por usurpación agravada y lesiones con objetos contundentes; la y otra, en julio, por presunta colusión, corrupción de funcionarios, en la Fiscalía de San Juan de Lurigancho.

Este complejo panorama legal se suma a un contexto distrital marcado por cuestionamientos a la gestión de su entorno familiar. En 2023, la administración de su hijo, el alcalde Franco Vidal, protagonizó la polémica clausura y multa millonaria al emblemático restaurante La Granja Azul; una controvertida medida que posteriormente el Indecopi declaró como una barrera burocrática ilegal.

—Sin respuesta—

Con estas investigaciones, el autodenominada “William Wallace” de Ate busca llegar el sillón municipal liderando una lista donde postula para la alcaldía llevando como teniente alcalde a su hijo, la actual autoridad distrital, Franco Vidal.

El Comercio solicitó una entrevista con Manuel Vidal Camargo a través del número telefónico consignado en sus denuncias. Una integrante de su equipo de campaña atendió la comunicación inicial y señaló que el candidato se encontraba ocupado en sus actividades proselitistas, por lo que no se obtuvo una respuesta formal a las llamadas ni a los mensajes enviados hasta el cierre de esta edición.

BOLSÓN ELECTORAL

Con casi medio millón de votantes, el distrito de Ate es uno de los lugares con más electores en Lima. Ocupa el tercer puesto a nivel de Lima.

En el 2019, un grupo de fotógrafos de El Comercio inició una cobertura exclusiva de todos los asesinatos ejecutados por sicarios en Lima. La información obtenida ahora es capaz de revelar, por sí sola, los días, horas, modus operandi, el nivel de salvajismo y otros datos del perfil de estos criminales por encargo. Una radiografía del nuevo sicario limeño es revelada por quienes -en la mayoría de casos- llegan primero a la escena del crimen, siempre antes que la fiscalía, y a veces, incluso, antes que la policía y propios familiares.

Unidad de Investigación