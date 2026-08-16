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Resumen

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A las puertas de las elecciones municipales 2026, la campaña electoral en Ate se enciende desde los archivos judiciales. Manuel Vidal Camargo (Avanza País), padre del actual alcalde Franco Vidal, se promociona en TikTok como el “William Wallace” peruano repartiendo ayuda social, pero esconde un pesado expediente fiscal que quiebra por completo su narrativa de justiciero popular.

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