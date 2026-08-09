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Resumen

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El cártel de Sinaloa, insignia del narcotráfico en México, enquistó en nuestro país a falsos empresarios agrícolas de su organización para adquirir de primera mano clorhidrato de cocaína directo del VRAEM y el Huallaga.

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